Prietenul lui Cornel Galeș răstoarnă ipotezele de până acum. Ce a făcut într-un restaurant înainte să moară în accident

Prietenul lui Cornel Galeș răstoarnă toate ipotezele despre moartea acestuia, după ce s-a vehiculat informația portrivit căreia văduvul Ilenei Ciuculete ar fi consumat alcool înainte de a se urca la volan, în ziua în care s-a produs tragicul accident rutier în Spania.

Prietenul lui Cornel Galeș răstoarnă ipotezele după moartea bărbatului

Cornel Galeș a fost implicat, duminică, într-un grav accident rutier în Spania, în urma căruia și-a pierdut viața. La scurt timp după ce decesul a fost confirmat, s-a zvonit că văduvul Ilenei Ciuculete ar fi consumat alcool înainte de a se urca la volan, iar alții au spus că se grăbea să ajungă la o petrecere. Unul dintre prietenii lui neagă însă toate aceste zvonuri.

Mai mult, acesta mărturisește că bărbatul a spus, cu doar câteva zile înainte să moară, că nu se teme de moarte și că regretă că nu a avut o relație mai bună cu fiica lui.

„Pot să mor oricând. După ce Zânica și-a dat ultima suflare în brațele mele, nu mai îmi e frică de moarte. Regret doar că nu am avut o relație mai bună cu fiica mea. Am ajutat-o cât am putut, doar că mama ei nu a fost dispusă la mai mult”, i-ar fi spus Cornel Galeș prietenului său.

Una dintre prietenele Ilenei Ciuculete, care a aflat că fostul soț al acesteia a murit în Spania, a primit vestea cu tristețe și a declarat că cei doi se potriveau de minune.

„Este trist, sincer credeam că sunt doar zvonuri. Acum şi-a găsit liniştea adevărată lângă femeia care l-a iubit. Un cuplu pe care l-am admirat mult. Se potriveau de minune şi se completau unul pe celălalt. Dumnezeu să-l odihnească în pace şi să-l ierte de păcate”, a declarat Mirela Radu.