Fiica lui Virgil Ianțu pleacă să studieze în străinătate. Ce facultate a ales frumoasa Jasmina

Jasmina, fiica lui Virgil Ianțu și a partenerei sale, urmează să plece la studii în afara țării. Tânăra s-a înscris la o facultate din Spania după ce a terminat liceul, iar părinții ei o vor însoți la începutul anului universitar. Jasmina va studia în Marbella, mai precis la Les Roches Global Hospitality Education, o școală de turism și servicii hoteliere.

”Cea mai bună investiție pentru niște părinți este educația copilului. Atunci stai liniștit, că se formează. Ne ducem cu ea, stăm câteva zile și după care ne întoarcem fiecare la treaba noastră. Ținem legătura, mai mergem noi, mai vine ea. A avut o casă deschisă. Noi am avut parte de socializare foarte multă, cu gașca noastră, cu prietenii noștri, vacanțe împreună. Mie mi se pare că fiecare etapă e grea dacă te implici și dacă ții aproape acolo.

De la datul cu fundul de pământ la 1-2 ani, până acum, când adolescența e cea mai grea perioadă pentru că sunt pericole mai mari. Am avut grijă. Pentru că am început de devreme relația bună cu ea și deschisă, am putut gestiona. Amândoi am contribuit și ea este de asemenea în relație cu ambii părinți. Este importantă educația de caracter. Devii un profesionist bun, dar trebuie să înveți să devii și om”, a spus prezentatorul TV, la un moment dat.