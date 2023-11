Cine a fost prima persoană care a citit cartea Iulianei Tudor: ‘A început să plângă după 3 minute’ VIDEO EXCLUSIV

În urmă cu doar câteva zile, Iuliana Tudor a avut evenimentul de lansare a primei sale cărți “Fericirea nu costă nimic”. La evenimentul organizat de prezentatoarea TV au fost 150 de invitați, mulți colegi de breslă și artiști fiindu-i alături. Într-un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, Iuliana Tudor ne-a vorbit despe sentimentele care stau în spatele miilor de rânduri scrise pe hârtie.

Lansarea care a avut loc nu a fost ocolităî de prieteni, coelgi, apropiați și familia vedetei TVR 1. Printre invitații săi s-au aflat Cornelia și Lupu Rednic, Fuego, Andreea Marin, Andreea Esca, Virgil Ianțu, Pavel Bartoș, și mulți alții, toți fiindu-i alături și să o felicite pe frumoasa vedetă.

Redacția Playtech Știri a participat la evenimentul de gală, și a încercat să afle câteva date în plus despre carte, despre cum a ajuns să o scrie, și cel mai important, cine a fost prima persoană care a citit cartea Iulianei Tudor.

Iuliana Tudor a fost influențată de jurnalistul Răzvan Bucuroiu, care i-a ascultat cu interes povestea de viață și a considerat că poate fi transpusă într-o carte, pentru a fi citită de milioane de oameni.

Așadar, prezentatoarea TVR ne-a povestit în exclusivitate pentru Playtech Știri, ce înseamnă această carte pentru ea.

“Este o carte pe care n-am așteptat-o. A fost o întâmplare. A venit în viața mea printr-o simplă întâmplare, pe care mi-a adresat-o jurnalistul Răzvan Bucuroiu, colegul meu, cu intenția de a face o carte.

I-am spus că nu știu ce presupune asta. Am început o serie de convorbiri, s-au așezat pe hârtie, iar apoi am dezvoltat proiectul, stând cu acel material, citind, scriind, rescriind, corectând. Structura cărții pe care o vedeți acum, nici măcar eu nu am visat la ea.

Răzvan a venit cu propunerea, el a intuit povestea, el a știut pe ce butoane să apese ca să realizăm acest proiect extraordinar.”, ne-a declarat Iuliana Tudor, în exclusivitate pentru Playtech Știri.