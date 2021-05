Fiica lui Victor Ponta a împlinit 1 an în familia lor. Cum arată acum micuța Maria, cea adoptată cu Daciana Sârbu

Celebrul politician Victor Ponta s-a retras din politică, după pierderea alegerilor parlamentare. Alături de Daciana Sârbu, soția sa, are timp acum mai mult de familia lor lărgită. În urmă cu un an, invitat la Denise Rifai, politicianul a vorbit pentru prima dată de fiica lor înfiată. Astăzi micuța lor a împlini un an de când se află în familia celor doi.

Victor Ponta la un an de la retragerea din politică

În 2020, după fuziunea cu formațiunea politică ALDE, Victor Ponta candida pentru un loc în Parlament. Din păcate nu a reușit să întrunească minimul de voturi pentru a rămâne în rândurile deputaților. Retras din politică Victor Ponta a decis să se ocupe mai mult de familie, dar nu a rămas fără o ocupație profesională. A intrat ca și consilier în mediu privat, lucrând atât în România cât și în străinătate.

Banii pe care îi câștigă acum, ca și consilier, sunt mai mulți decât pe vremea când activa în Parlamentul României. Acum, făr a mai exista presiunea politcului Victor Ponta și Daciana Sârbu au mai mult timp pentru familie.

Tot în decembrie anul trecut politicianul era invitatul jurnalistei Denise Rifai, la ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, emisiune difuzată de Kanal D. Printre multele dezvăluiri făcute în cadrul emisinnii, Victor Ponta a vorbit și despre momentul înfierii micuței lor Maria Ponta.

Victor sărbătorește un an de când micuța Maria a intrat in viața lor

Victor Ponta are deja doi copii. Unul din prima căsnicie, cu cu Roxana Ponta, şi pe Irina din căsătoria cu Daciana Sârbu. Anul trecut, fostul politician făcea dezvăluiri în cadrul emisiunii realizate de Denise Rifai. Victor Ponta a decis să vorbească despre micuța Maria, fetița fiind înfiată de cei doi. La acel moment micuța avea șase anișori. Cea care avea să anunțe acest lucru, a fost însă Daciana, care posta pe rețelele de socializre un mesaj, imediat după interviul acordat de soțul său la Kanal D.

”Cele mai mari daruri din viața noastră sunt oamenii. În mod miraculos şi neaşteptat, viața ne-a dăruit un suflet nou. Anul acesta în familia noastră a apărut Maria. Și bucuria de a fi mamă din nou, cu toate întrebările, temerile și încântările pe care le are orice familie în care mai vine un copil. Ne bucurăm din nou de inocenţa copilăriei şi mai prelungim puţin binecuvântarea de a avea un copil mic alături de noi. Vă mulţumim tuturor celor care veţi înţelege că nu vom vorbi mai mult despre acest subiect pentru că vrem să o protejăm pe Maria şi să o ajutăm să ajungă la un echilibru în noua ei viaţă alături de noi.”, scria Daciana Sârbu.

Astăzi fostul politician Victor Ponta a publicat pe Instagram o poză cu micuța Maria Ponta, acum ajunsă la șapte anișori de viață, și la un an de când a intrat în familia acestuia. Momentul emoționant i-a surprins pe cei doi ținându-se de mână. ”18 Mai 2020 – 1 an de fericire – Maria Ponta ”, a scris Victor Ponta înd reptul pozei publicate pe Instagram.