Fiica lui Ștefan Stan a ajuns la spital. Artistul e devastat, ce a pățit micuța lui

Momente grele pentru Ștefan Stan, după ce fiica sa a ajuns pe mâna medicilor. Micuța a ajuns rapid în atenția specialiștilor, iar proaspeții părinți stau cu sufletul strâns în așteptarea veștilor despre starea ei de sănătate.

Fiica lui Ștefan Stan, de urgență la spital. Proaspătul tată e devastat

Proaspătul tătic din showbiz are parte de primele emoții extrem de dure din noua sa viață, după ce a ajuns la spital cu fiica sa. Cei doi părinți la început de drum au parte de momente extrem de grele la doar câteva săptămâni de la fericirea supremă – nașterea micuței.

Fiica sa e internată în spital, iar abia în cursul zilei de azi urmează să afle rezultatul analizelor de sânge, conform wowbiz.ro. Ștefan și Simona Stan au devenit părinți în urmă cu o lună, moment în care aceștia abia puteau explica în cuvinte fericirea.

Amintim că celebrul prim câștigător al emisiunii „Vocea României” a mărturisit în repetate rânduri în cadrul unor interviuri faptul că iubește copiii și speră să-și întemeieze cât mai rapid o familie. Visul său s-a îndeplinit mai târziu, dar alături de persoana potrivită, a spus solistul.

„Nu pot să exprim cum mă simt”

„Nu pot să exprim cum mă simt, e un dar divin. O așteptăm din clipă în clipă pe scumpa noastră. Simona e însărcinată în 38 de săptămâni, iar micuța are deja, potrivit ecografului, 3,600 kg. Ne-am mutat anul acesta la casă, deși a fost destul de greu.

Nu știam la ce eforturi financiare ne băgăm în plină criză, eu nu am avut concerte așa cum aveam înainte, ca de altfel toți artiștii, ne-a fost foarte greu. Însă, am fost preocupați să ne amenajăm cuibul și să o așteptăm pe prințesa noastră cum se cuvine. Tocmai ce am montat bucătăria și camera ei”, a declarat Ștefan Stan, pentru click.ro.

