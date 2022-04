Fiica lui Nick, ex-N&D, este foarte talentată. Andreea realizează opere de artă senzaționale. Conform proverbului românesc, așchia nu sare departe de trunchi. Fiica cântărețului Nick, partenerul Deliei Matache din trupa N&D, calcă pe urmele tatălui ei. Andreea cântă, dansează, dar realizează și niște picturi pe piele senzaționale.

Andreea Marin, fiica lui Nick de la N&D, este foarte talentată. De altfel, tânăra a dezvăluit că ea a avut ideea ca tatăl ei să facă un remix piesei „Vino Înapoi”, alături de Bibi, în colaborare cu Sprint Music.

Andreea, în vârstă de 15 ani, are o relație foarte bună cu tatăl ei, pe numele lui adevărat Nicolae Marin, pe care de altfel îl moștenește în ceea ce privește muzica și dansul.

Pe lângă dans și muzică, Andreea Marin realizează niște picturi pe piele incredibile. Copila a spus și de unde a pornit pasiunea pentru asta.

„Pasiunea mea cu picturile pe piele vine încă din perioada carantinei, în pandemie, când eram blocată în rețeaua tik tok-ului, căutând încontinuu și descoperind această activitate. Am văzut un astfel de make-up la o fată din afară, apoi la una din România și o scânteie s-a declanșat în mintea mea. Am zis că trebuie să încerc și eu să recreez un make-up de genul ăsta, așa că prima dată am început cu niște simple farduri colorate, rătăcite prin sertare. A început să îmi placă așa mult încât îmi făceam în fiecare zi câte un machiaj pe față. Cu timpul mi-am cumpărat vopsea specială și pensule speciale pentru acest tip de machiaj, dezvoltând astfel o pasiune dintr-o simplă căutare pe internet”, a precizat fiica lui Nick, conform sursei citate mai sus.