Fiica lui Nick de la N&D e superbă! Andreea seamănă cu tatăl ei și vrea să îi calce pe urme

Fiica lui Nick de la N&D s-a transformat într-o adevărată domnișoară! Artistul nu este bucuros doar pentru că fiica sa îi semnănă extrem de tare, ci și pentru că are și cui să preda ștafeta de acum încolo. Andreea vrea să-i calce pe urme de acum!

Invitat la Vorbește Lumea, Nick de la N&D a vorbit despre ultimele proiecte, dar și despre relația dintre el și fiică sa. Andreea s-a aflat alături de el și a mărturisit cum a fost viața trăită lângă un artist, dar și ce planuri are împreună cu tatăl ei. Se pare că perioada pandemiei i-a apropiat foarte tare, ambii bucurându-se de fiecare clipă împreună, mai cu seamă că fiica lui Nick l-a obișnuit pe artist cu Tik Tok-ul și l-a și împins de la spate să se ocupe de canalul său de YouTube, pentru a fi mai activ în mediul online. Tânăra a susținut că acasă formează o echipă alături de părinții săi și că timpul petrecut exclusiv cu ei în pandemie a fost unul benefic și plăcut. „Toți prietenii mei spun că a fost insuportabil să stea cu părinții atât de mult în pandemie, pentru mine nu a fost așa. Orice părinte te mai ceartă, dar noi avem o altă relație. În fiecare zi de contrazicem cu ceva, dar sunt ciondăneli mici. Mama ne susține în tot”, a spus Andreea.

„Am fost foarte deschiși și am ascultat toate problemele, am căutat să avem o relație de prietenie, să avem o altfel de discuție, chiar și când erau reale probleme. Îi dădeam soluția, iar ea alegea cum procedează. Când era mică, ea era prezentă la toate petrecerile noastre. S-a maturizat devreme pentru că a stat foarte mult în găștile noastre”

Nick de la N&D (Sursa: Vorbește Lumea)