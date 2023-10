Fiica lui Mugur Mihăescu s-a logodit în Anglia. Cine este ginerele lui „Garcea”

Mugur Mihăescu se poate declara un părinte împlinit. Fiica acestuia, Ivoana a decis să-și unească destinul alături de iubitul ei, Vlad Gabura, în Anglia, unde s-au cunoscut și unde locuiesc de mai mulți ani. Mai mult, actorul susține că se înțelege de minune cu ginerele său.

Fiica lui Migur Mihăescu a spus ”da” și a decis să înceapă un nou capitol al poveștii de iubire alături de iubitul ei Vlad Gabura. Cererea inedită a avut loc în Anglia, mai exact în orașul Bath, din comitatul Somerset, unde s-au cunoscut și au devenit un cuplu. Ivona este stabilită în Anglia încă de când a terminat liceul.

Nu a durat mult, iar cei doi au decis să împărtășească momentul cu oamenii din mediul online. Astfel că, aceștia au postat o serie de fotografii. În descrierea acestora, Ivona a scris: „Logodită în orașul în care a început totul”. În total, fotografia a fost apreciată de 500 de oameni și a strâns peste 80 de comentarii. Și Mugur Mihăescu a comentat la fotografie. Cunoscutul actor a lăsat un comentariu format din patru emoticoane cu o inimă.

În cadrul podcastulUI „Acasă la Măruță”, Mugur Mihăescu a vorbit despre relația dintre el și ginerele acestuia. Actorul susține că se înțelege bine cu Vlad Gabura. Totodată, acesta a ținut să precizeze cât de mândră este de fiica acestuia.

”Ivona are 25 de ani și are un prieten care vine dintr-o familie la fel ca a noastră. Mă înțeleg foarte bine cu el, zici că e fratele meu, pe cuvânt de onoare. Eu sper să rămână împreună, acum ei decid și ei știu ce îi face fericiți. Am fost încântat să o văd cum se dezvoltă ca femeie. Să fie femeia aia… să fie cum am visat eu conceptul de femeie.

Să fie deșteaptă, sexoasă, puternică, să-l aibă pe vino-ncoa’, să fie mândră, să știe să ierte, să știe să pedepsească. E cel mai frumos lucru pe care mi l-a oferit viața. Și cum a șlefuit-o soția mea… o venerez pentru asta. Am contribuit și eu. Nu mult, dar cât am putut să contribui”, a declarat Mugur Mihăescu, pentru sursa citată.