Mugur Mihăescu are 17 angajați din Bangladesh în cele trei pub-uri ale sale din Centrul Vechi. Ce spune Garcea despre ei EXCLUSIV

Mugur Mihăescu „Garcea” are de ceva vreme printre angajații săi la cele trei pub-uri din Centrul Vechi al Capitalei câțiva muncitori veniți din Asia. Este vorba despre bărbați și femei din Bangladesh.

Potrivit acestuia, cei 17 sunt oameni normali, care-și fac bine treaba pentru care au fost angajați.

El deține de mai bine de zece ani, împreună cu fratele său, pub-urile St. Patrick, Party Room și Kilkenny.

Cel care a transformat supranumele de „Garcea” într-un nume de scenă cu un mare impact și la ani buni după ce personajul nu mai apare în emisiuni de televiziune susține că în acest moment afacerile sale au în față marea amenințare a inflației.

Mugur Mihăescu e de părere că în acest moment bucureștenii s-au reîntors în proporție de 80% la vechiul obicei de a-și petrece după-amiezele și zilele libere prin Centrul Vechi: „Acest procent poate părea multora dintre noi mare, dar nu este. Tocmai din cauza inflației! Atunci când puterea de cumpărare scade, mulți încep să se gândească la diverse soluții de economisire sau chiar de supraviețuire, pe bună dreptate!”.

Pe de altă parte, Mugur Mihăescu se laudă că a reușit să încheie un contract bun cu furnizorul de energie electrică, valabil până în toamna viitoare, care-i dă posibilitatea de a nu se simți amenințat din această perspectivă.

„După ce am reușit să-mi asigur un contract bun pe partea de electricitate, fiindcă la noi totul e electric, până și mâncarea o producem în cuptoare electrice, mă gândesc în aceste vremuri și la alte moduri de a-mi diversifica afacerile. Am deschis și o afacere de livrare de pizza, exclusiv la domiciliu, care a prins foarte bine. Este vorba despre pizza Zest. Am și alte idei de afaceri, total diferite de lumea HORECA, dar încă nu am reușit să le materializez. Când am s-o fac, am să anunț public!”, conchide Garcea.