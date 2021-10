Fiica lui Gică Hagi a uimit pe toată lumea. Nimeni nu se aştepta să facă asta pentru noua emisiune pe care o prezintă

Kira Hagi și-a făcut debutul și în televiziune la vârsta de 25 de ani. Fanii ei pot să o urmărească și în cadrul unei rubrici săptămânale, însă nu mulți știu ce a făcut fiica lui Gică Hagi pentru ca toată lumea să o vadă într-o nouă ipostază inedită.

Ce a făcut Kira Hagi pentru emisiunea pe care o prezintă

Ajunsă la vârsta de 25 de ani, Kira Hagi se poate lăuda cu multe reușite. Aceasta și-a descoperit o nouă pasiune și a intrat în televiziune, reușind să apară într-o rubrică săptămânală la Aleph News. Proiectul ‘Smart is the new cool’ a făcut-o pe aceasta să accepte imediat să se implice în acest domeniu.

Sora lui Ianis Hagi iubește actoria și dă tot ce este mai bun pentru a ajunge pe culmile succesului în acest domeniu, însă nu refuză provocările. Ea promovează în cadrul unei noi emisiuni inițiativele speciale pornite de tinerii din România, printre care ‘Herculane Project’.

Kira Hagi a prezentat în prima ediție respectivul proiect, așa că românii au putut să afle mai multe despre grupul de tineri arhitecți și urbaniști care încearcă să reabiliteze o clădire istorică aflată în Băile Herculane. Fiica Regelui este extrem de bucuroasă pentru că se poate implica în așa ceva.

„Lucrez de ceva timp la acest concept și sunt tare bucuroasă acum pentru că s-au aliniat toate planetele. Tocmai am început o mini serie prin care sper să aduc în atenția tuturor, tinerii deștepți din România, care schimbă lumea în bine!”, anunța ea, pe Instagram.

Adevărul despre emisiunea pe care o prezintă Kira Hagi

Mulți poate se așteaptă ca fiica lui Gică Hagi să primească mulți bani pentru respectivul proiect, dar adevărul este altul! Kira Hagi se trage dintr-o familie extrem de cunoscută, însă preferă să rămână modestă și să se ocupe de diverse inițiative fără să se gândească la foloase.

Kira Hagi a preferat să fie extrem de discretă și niciodată nu s-a lăudat cu faptul că este fiica Regelui fotbalului românesc. Aceasta și-a dorit să sprijine dezvoltarea și să facă demersuri pentru a trăi într-o țară mai bună, așa că a acceptat să lucreze la Aleph News din pasiune, potrivit Playsport.

Sora lui Ianis Hagi nu primește vreun ban pentru rubrica de la respectivul post. Aceasta a dat dovadă de modestie și s-a implicat în proiectul care îi aduce în atenția românilor pe tineri fără ca veniturile ei să se rotunjească, deși mulți credeau că are parte de beneficii financiare.