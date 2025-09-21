Ultima oră
Fiica Elenei Udrea a împlinit 7 ani. Cum și-a surprins mama fiica de ziua ei specială, cu 35 de imagini unice
Ziua de 20 septembrie 2025 a fost una plină de emoții pentru Elena Udrea și fiica sa, Eva Maria. Micuța a împlinit 7 ani, iar pentru prima dată după o lungă perioadă de separare, mama a fost alături de ea. Momentul a avut o încărcătură simbolică, fiind marcat de un mesaj emoționant și de publicarea a 35 de fotografii care surprind momente personale și pline de căldură dintre cele două.

Elena Udrea, în culmea fericirii alături de fiica ei

După trei ani petrecuți în spatele gratiilor, fostul ministru al Turismului a fost eliberat în luna iulie a acestui an. Au trecut doar două luni de atunci, timp în care Udrea a încercat să recupereze cât mai mult din anii în care nu a fost alături de fiica ei și de partenerul de viață, Adrian Alexandrov. Au mers împreună în vacanțe, au redescoperit locuri dragi, precum Delta Dunării sau Sinaia, iar în septembrie Elena Udrea și-a însoțit fiica în prima zi de școală.

Dar aniversarea de 7 ani a Evei a reprezentat, poate, cel mai important reper. Pentru prima dată după trei ani, mama și fiica au putut să sufle împreună în lumânările de pe tort. Pe contul său de Facebook, Elena Udrea a publicat o scrisoare dedicată Evei Maria, însoțită de 35 de fotografii unice, care surprind tandrețea și bucuria momentului.

Mesajul lui Udrea pentru fiica sa

„Eva Maria, iubirea vieții mele! Astăzi împlinești 7 ani și, după trei ani de suferință în care am fost departe de tine, Dumnezeu mi-a dat cel mai mare dar: să fim împreună de ziua ta. Anii în care nu am putut să îți fiu alături au fost cei mai grei din toată viața mea, dar gândul la tine mi-a dat puterea să merg mai departe.

Tu ești lumina mea, curajul meu și izvorul meu de putere! Azi sărbătoresc nu doar ziua ta, ci și miracolul de a fi din nou împreună. De-aș putea, aș vrea să opresc timpul pe loc, să mă bucur de anii pe care nu i-am avut cu tine. Îți promit însă că, de acum înainte, fiecare clipă va fi doar a noastră, va fi doar despre noi, despre iubirea care ne umple inimile și despre drumul frumos pe care îl vom parcurge mână în mână.

Îți doresc să îți dea Dumnezeu un drum lin, presărat doar cu bucurii, cu împliniri, cu iubire, să ai visuri mari și să le împlinești pe toate, să ai mereu alături de tine pe cei care te iubesc și pe care tu îi iubești. Suferința să nu se mai apropie niciodată de inimioara ta, să fii doar fericită și să îi faci și pe ceilalți fericiți! La mulți ani, Eva, cea mai mare binecuvântare din viața mea!”, a scris Elena Udrea în mediul online.

Elena Udrea a părăsit Penitenciarul Târgșor pe 17 iulie, după ce Tribunalul Prahova a respins contestația DNA împotriva cererii de eliberare condiționată. Din totalul de 2.192 de zile cât ar fi trebuit să execute, Udrea a petrecut efectiv 1.478 în detenție. Restul zilelor au fost reduse prin muncă, activități educaționale, măsuri preventive și compensatorii pentru condițiile improprii de detenție.

