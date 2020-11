Fiica de dinamovist care a profitat de tatăl ei: „M-am folosit de numele meu, în viața așa trebuie să faci”

Fiica unui dinamovist cunoscut a făcut declarații explozive într-un interviu pentru GSP. Ea și-a făcut simțită prezența în showbizul românesc, fiind în prezent o persoană cunoscută de publicul telespectator.

Întrebată dacă numele pe care l-a purtat a ajutat-o în viață, prezentatoarea Antena Stars a răspuns: „Enorm! Am înțeles că trăim într-o lume în care trebuie să te folosești de anumite lucruri. Nu să exagerezi, dar recunosc că numele mi-a deschis multe uși pe oriunde am mers. De acolo însă mi-am continuat singură drumul, pentru că dacă nu eram eu ok cu ce făceam, mă autoexcludeam”.

Cât despre partea sentimentală, aceasta a declarat într-un interviu pentru revista Ciao că: „Când iubesc sunt ca orice femeie îndrăgostită: nu sunt prea cerebrală, gândesc cu sufletul, pentru că sunt genul de om care se implică în ceva doar atunci când simte. E prea frumos sentimentul de a fi îndrăgostit pentru „a-l murdari” cu o închipuire.

Am ajuns să cred că iubirea nu prea mai e exact cea din filme, și nici prințul pe cal alb nu o să vină. Sunt un pic mai realistă și mai cu picioarele pe pământ, după mai multe experiențe plăcute sau neplăcute într-ale dragostei. Cert este că nu sunt într-o relație, nu mai sunt cu cel cu care am fost, despre care s-a vorbit și cu care m-am asumat și am apărut la diverse evenimente mondene, ne-am despărțit frumos”.

Arestată pentru fraudă în Amsterdam

Natalia Mateuț a fost arestată în 2011, alături iubitul de atunci și de încă trei prieteni de-ai lor, în Amsterdam, pentru folosirea unor carduri false. La scurt timp, aceasta a revenit în România, unde a fost judecată în libertate.