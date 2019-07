Lacrimi în platoul Star Matinal, la Antena Stars. Una dintre prezentatoarele matinalului, nevoită să își ia ”adio” de la colegi

Este ultima zi pentru una dintre prezentatoarele ”Star Matinal” de la Antena Stars. În platoul matinalului s-a lăsat cu lacrimi. Show-ul dimineții va aduce o nouă prezență pe micile ecrane, pe Ana.

Una dintre prezentatoarele ”Star Matinal” de la Antena Stars este nevoită să își ia ”adio” de la colegi

Emisiunea ”Star Matinal” de la Antena Stars este prezentată de Natalia Mateuț, Mircea Eremia și Zizik, de luni până vineri, iar în weekend matinalul este preluat de Ameri Nasrin, Andrei Ștefănescu și Roxana Niculae. Echipa care lucrează în timpul săptămânii a suferit modificări, căci o colegă a fost nevoită să își ia ”adio”. Astăzi este ultima zi pentru Zizik la ”Star Matinal”, dar tristețea ei se va transforma în bucurie, căci părăsește matinalul pentru a deveni mamă. Asistenta TV se retrage doar pentru o perioadă, dat fiind că urmează să își aducă pe lume primul copil.

Natalia Mateuț și Mircea Eremia îi vor simți lipsa, în special pentru faptul că Zizik, sau Alexandra Negulescu, le gătea ceva special în fiecare zi. Pentru a-i liniști, blondina i-a asigurat că se va întoarce la ”Star Matinal”, tocmai pentru ca dorul să nu fie prea mare. „Natalia, te rog, nu plânge! Mă faci şi pe mine să plâng, ştii că sunt sensibilă, mai ales acum că sunt însărcinată”, i-a spus asistenta TV Nataliei, pentru a o consola în momentul lacrimogen. De menționat este că, dacă sunteți fani ai emisiunii, veți putea urmări noua echipă: Mircea Eremia, Natalia Mateuț și Ana, noua colegă, în fiecare dimineață de la oa 09:00.

„Sunt foarte emoţionată. Am opt săptămâni, deocamdată burtica e mică. Sincer, şi eu abia am aflat. Doctorul mi-a spus că este mult mai ok şi n siguranţă până nu ştiu că analizele sunt ok, că sunt în perfectă stare. Îmi doresc fată, iubitul meu băiat. Iubitul meu, când am făcut testul, am plâns amândoi, ne-am îmbrăţişat, tremurat, nu mi-a venit să cred că voi fi mama, am 32 de ani. (…) Ne-am cunoscut acum un an, el este din Germania, s-a mutat în România alături de mine”, a povestit asistenta TV la Antena Stars.