Bianca Drăgușanu, leșinată pe parchet în casă cu Alex Bodi. Imagini șocante: ‘M-a lovit, m-a bătut’

Scandalul dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi este departe de a se fi încheiat. Chiar dacă cei doi au divorțat acum ceva timp, se pare că destinele lor se tot încăpățânează să se încrucișeze, într-un fel sau altul. Bianca îl acuză pe fostul ei partener că a bătut-o până când fosta prezentatoare de la Kanal D și-a pierdut cunoștiința.

După ce s-au certat pe străzile din București, atunci când Alex Bodi, furios, i-a spus fostei sale soții să nu se mărite cu Gabi Bădălău, iată că acum blondina are alte motive de nemulțumire. Celebrul designer a reacționat în urma imaginilor care au apărut în presă, în care vedeta apare inconștientă, căzută pe parchet.

Bianca Drăgușanu îl învinuiește pe fostul ei partener pentru starea în care ajunsese în acel clip, menționând că afaceristul a bătut-o până când diva a leșinat pe parchet.

„Pe mine nu mă distruge un video în care eram într-o stare nasoală, în care am ajuns tot din cauza lui. Nu se întâmplă nimic în video. De fapt, el m-a lovit, m-a bătut și am leșinat și a venit cu un prieten apoi. Ca un asasin care își premeditează crima, așa a procedat cu mine. Locul lui e după gratii, nu în libertate. M-a șantajat trei ani de zile și m-a terorizat. În acest video eu am fost lovită, leșinată din cauza lui.

Omul nu face decât un circ ieftin. Acest video l-a mai dat de mai multe ori, dar nu integral. Acum l-a dat integral, pentru că nu i-a reușit schema cu împăcarea.

Ceea ce face el e că se autocompromite. Câtă credibilitate poate să aibă, cu un dosar penal, în care își riscă libertatea, făcând circoteci, un om arestat pentru proxenetism? Dorința lui de a epata și de a fi vedetă îl face să fie patetic și penibil. Nu dovedește nimic. E a treia oară când îl dă (filmulețul, n.r.).

Dacă îi place, să dea. Nu mă afectează strategiile lui, pentru că am trăit terorizată de el. Nicio femeie normală nu ar vrea să aibă o relație cu acest om nesigur pe el, care te filmează și te șantajează. Compătimesc orice femeie care are contact cu el”, a declarat Bianca Drăgușanu în exclusivitate pentru Cancan.