Fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță, influencer la doar 4 ani. Cum arată postarea micuței care a strâns peste 9 milioane reach

Eva Măruță se poate considera deja o vedetă pe rețelele de socializare. Ultima postare a fiicei Andrei și a lui Cătălin Măruță a strând aproape 9 milioane de reacții și 420.000 de like-uri la un singur clipuleț. Ce a ales să posteze micuța?

Fiica Andrei și a lui Cătălin Măruță, influencer la 4 ani

Noua generație de influenceri și cei care se vor bucura de cifre mai mari decât s-ar fi așteptat părinții lor sunt majoritatea copiilor de vedetă. Mereu în vizorul publicului, cunoscuți din fașă, noile personaje din mediul online au parte de o susținere extrem de mare din partea fanilor părinților lor și nu numai. Postările Evei a reușit să strângă aproximativ 9 milioane de reacții și 420.000 de like-uri într-un timp foarte scurt.

Mezina familiei Măruță se poate felicita pentru reușitele pe care influenceriii mari le au. Fetița are o personalitate debordantă, este extrovertită și adoră să-și spună părerea, lucru care se observă în video-urile de pe canalul de YouTube al familiei, dar care se intitulează Eva Show, pentru că ea e vedeta. Canalul are 140.000 de abonați, iar ultimele episoade filmate în mașină au făcut ravagii, niciuna coborând sub 1,5 milioane de vizualizări.

„Ce mâncați voi în mod normal când mergeți undeva”

Filmulețul este din luna ianuarie, pe când părinții micuților au decis să dea o fugă până la munte.

Cătălin: Nu plecăm pentru mult timp, plecăm azi și ne întoarcem mâine. Pentru că suntem în mașină am zis să pornim camerele. Să facem prezența! Mergem la munte, cântăm, ne distrăm…De ce aveți poftă? Nici n-am plecat bine din București și deja mi-e foame.

Eva: Eu vreau paste cu sos roșu!

David: Mie mi-e poftă de șnițel.

Andra: Ce mâncați voi în mod normal când mergeți undeva. Eu dacă vă zic ce am poftă…dar n-am voie. Am voie salată, pentru că sunt la dietă, dar mi-e poftă de niște papanași cu gem și smântănă deasupra.

Cătălin: Și uite așa începem să vorbim 20 de minute despre mâncare.