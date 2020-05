Cătălin Măruță va ieși din din Starea de Urgență cu multe amintiri. Prezentatorul TV fost nevoit să meargă în acestă perioadă la muncă, astfel că a aflat de la polițiștii din trafic povești cu comportamentele halucinante ale oamenilor în timpul pandemiei de coronavirus.

Cătălin Măruță, tras pe dreapta de polițiști. Dezvăluirea făcută de prezentatorul PRO TV

Îndrăgitul prezentator TV Cătălin Măruță a vorbit, de asemenea, despre ce vitamine iau copiii săi în această perioadă, dar și cum stă el cu analizele medicale, scrie viva.ro.

”Am citit despre suplimente alimentare și vitamine. Am văzut că au fost și păreri medicale care spuneau că reacția organismului împotriva virusului ar fi și mai puternică din cauza vitaminei C. Tocmai pentru că nu suntem medici și nici nu urmăm vreun tratament medical, nu luăm pastile. Copiii au mai luat, la indicația pediatrilor, fie vitamina D, fie suplimente cu ulei de pește. Dar nu facem din asta un obicei și nu luăm de capul nostru. Urmăm recomandările specialiștilor, care spun că imunitate bună înseamnă echilibru: odihnă, alimentație echilibrată, mișcare, relații bune cu cei din jur”, a declarat Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță își face analize medicale în fiecare an

Cătălin Măruță nu se consideră o persoană ipohondră, dar se îngrijește din punct de vedere medical. ”Chiar deloc. Îmi fac analizele anual, ceea ce sper că nu e văzut ca o ciudățenie, și mă ducla stomatolog constant, pentru control, fără să mă doară nimic. Înainte de pandemie, mă spălam frecvent pe mâini, ceea ce iarăși mi se pare firesc. M-am cam întristat să aflu că pentru unii nu era o obișnuință”, a mai spus Cătălin Măruță.

În drumurile lui spre serviciu, Cătălin Măruță a mai fost opit de către organele de control. De la aceștia, prezentatorul TV, a aflat povești halucinante.

Cătălin Măruță, oprit de polițiști în drum spre serviciu

”Da, în drumul meu spre muncă. Polițiștii au fost foarte amabili, mi-au verificat adeverința și actul de identitate, că așa trebuie. M-au recunoscut oricum și am stat puțin de vorbă despre munca lor în această perioadă, despre cum le-a schimbat viața această pandemie.

Poliția este foarte solicitată în această perioadă, nu doar cadrele medicale. Am întâlnit polițiști foarte implicați care îmi mărturiseau că au avut de-a face cu tot felul de situații aberante, fie persoane care ies noaptea să cumpere ceva de la chioșc, deși nu au voie, sau iubiți geloși care ies din casă pentru a-și urmări partenerele, să verifice dacă chiar merg la cumpărături. Păcat că nu a înțeles toată lumea în ce situație ne aflăm și nu respectă legea”, a mai spus Cătălin Măruță.