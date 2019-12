Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică junior este o frumusețe rară. Iată cum arata la vârsta de 11 ani. FOTO

Andreea Violeta Marin s-a născut pe 22 decembrie 1974 la Roman. Este o prezentatoare de televiziune din România, moderatoare a emisiunii ”Surprize, surprize” difuzată de canalul TVR 1 din 1999 până în 2007 (8 sezoane) și fost jurat în emisiunea „Uite cine dansează!” difuzată de postul de televiziune Pro TV.

A urmat cursurile Facultății de Informatică de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este fiica lui Dan și a Violetei Marin. Are o soră, Cristina, și un frate vitreg, Ionuț, ambii mai mici decât ea. În 1984, la vârsta de nouă ani, Andreea și-a pierdut mama într-un accident rutier.

În 1995, pe când avea 21 de ani, s-a căsătorit cu Cristian Gheorghiță, care în prezent este director de marketing la Prima TV. Cei doi au divorțat în anul 2000. În ianuarie 2006 Andreea s-a recăsătorit, cu Ștefan Bănică Junior, iar pe 15 decembrie 2007 a născut-o pe Ana Violeta, primul lor copil. După 7 ani de căsnicie, cuplul și-a anunțat divorțul pe rețeaua de socializare Facebook. Pe 22 decembrie 2013, în ziua în care a împlinit 39 de ani, Andreea s-a căsătorit civil cu Tuncay Öztürk, un medic turc, fizioterapeut și osteopat, care este și preparator fizic al lotului național de gimnastică feminină al României.

Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu, împreună cu fiica vedetei, trăiesc deja ca o familie și frumoasa prezentatoare a vorbit despre relația pe care Violeta o are cu bărbatul care a cucerit-o în urmă cu mai bine de trei ani.

„Violeta este deja mare şi mă ajută, merge în culise. Îi dau sfaturi în fiecare zi, dar şi ea îmi dă mie. Ne-am pierdut aripile ca adulţi şi am ridicat ziduri în jurul nostru, iar copiii văd cerul dincolo de acoperiş. Părinţii mei erau foarte deschişi la mine. O voi susţine pe fiica mea să facă fix ce îşi doreşte”, a spus Andreea Marin.

Andreea Marin și fiica ei au petrecut o după amiza împreună în culisele Viva pentru o ședință foto. Întâlnirea dintre ele a fost cât se poate de firească, copila reușind să impresioneze prin dezinvoltura de care a dat dovadă și de asemănarea cu mama ei. Andreea Marin a spus într-un interviu acordat revistei Viva, ce a însemnat această experiență pentru fiica ei, fiind a doua experiență de acest gen, prima fiind când era mică:

”Așa e, era atât de micuță când am făcut ședința foto anterioară, și acum e domnișoară… Nici nu-mi vine să cred că au trecut anii. Are 11 ani acum și e o năstrușnică sensibilă, dar și energică, isteață foc, cu o imaginație debordantă, matură și copil în același timp, descoperă lumea și se descoperă pe sine acum, iar eu sunt zi de zi emoționată să o văd evoluând și caut să nu îi arăt uimirile mele, de parcă m-ar vulnerabiliza în fața ei… Știi, în ochii copiilor noștri, suntem părinții ce le știu pe toate, iar eu știu că nu sunt așa, că nu am soluții la toate și nici răspunsuri la orice întrebare.”