Fiica Andreei Berecleanu, în costum de baie! Eva Zaharescu arată demențial la vârsta ei

Eva Zaharescu nu mai este fetiţa adorabilă cunoscută de toată lumea. Fiica Andreei Berecleanu s-a fotografiat în costum de baie şi arată demenţial. La cei 18 ani ai săi, este o tânără superbă!

Vremurile în care adolescenta Eva Zaharescu apărea în pictoriale cu mama sa celebra au apus de mult timp. În vârstă de aproape 19 ani, fiica Andreei Berecleanu s-a transformat într-o tânără superbă. De curând, aceasta a publicat câteva fotografii de-a dreptul incendiare pe contul său de Instagram (le puteţi vedea în galeria foto de mai sus). Eva a pozat sexy, într-un costum de baie minuscul, şi şi-a arătat formele perfecte. Deloc timidă, fiica fostei stiriste de la Antena 1 a încins reţeaua de socializare.

Deşi moşteneşte frumuseţea de la mama sa, Eva a dorit să facă nişte modificări în ceea ce priveşte felul în care arată. Mai exact, tânăra are o intervenţie mai mult decât vizibilă la nivelul buzelor. Acestea sunt mult mai mari decât înainte, deşi Andreea a susţinut întotdeauna că nu este de acord cu astfel de schimbări în rândul femeilor tinere.

Fiica lui Andrei Zaharescu şi Andreea Berecleanu studiază la Londra de doi ani de zile.

“Am luat o decizie foarte rapidă. Am hotărât împreună, de comun acord, în clasa a şasea am mutat-o pe Eva din sistemul de stat în sistemul privat. În ultimii doi ani de liceu am hotărât că este mai bine ca ea să fie îndrumată de către profesorii din Marea Britanie. Ultimii doi ani de liceu o să îi facă acolo pentru că oricum acolo va urma universitatea.

Vorbeşte foarte bine limba engleză. Eva are 17 ani. Este foarte responsabilă, este matură. Sper că Londra să o ajute să descopere altfel de lumi, altfel de oameni”, spunea Andreea Berecleanu, în 2018.