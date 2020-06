Ce spune Andreea Berecleanu despre intrarea în politică pe modelul Gabriela Firea. Mărturisiri în premieră

A ieșit din politică în 1993, când a decis să fie jurnalist, apoi a adunat 17 ani numai în spatele pupitrului de știri. Brusc, și-a dat demisia, susținând că ”nu voi accepta situații impuse”. Ce spune acum despre sfera atinsă, dar lăsată în paragină, înainte de a fi la Observator.

Andreea Berecleanu, despre intrarea în politică

Andreea Berecleanu și-a anunțat demisia de la Antena 1 în februarie 2020. Reprezentanții postului au anunțat, la scurt timp, cine îi va lua locul la pupitrul ”Observatorului”. Începând din primăvară, Alessandra Stoicescu va prezenta știrile de la ora 19:00, de luni până vineri. În prezent, Andreea Berecleanu se ocupă de afacerile familiei, împreună cu soțul ei, doctorul estetician Constantin Stan.

În ultima perioadă, mum mai mulți jurnaliști au ales politică, astfel că și în cazul acesteia a fost luată în calcul această variantă. Invitată la emisiunea ”La cină” de la Digi 24, fosta știristă a explicat legăturile sale cu politică, dar și motivul pentru care ar refuza să pășească din nou în această lume.

”Am făcut politica acelor vremuri. Eram jurnalist și a trebuit să renunț”

„Nu intru în politică pentru că am ieșit în 1993, când am decis să fiu jurnalist. Am fost președinte la Colegiul Național Liberal pe vremea lui Radu Câmpeanu. Probabil că știu doar cei de vârsta mea. Mă rog… am făcut politica acelor vremuri, care era politica adevărată, cred eu. Eram deja jurnalist și a trebuit să renunț, pentru că nu erau compatibile cele două.

Contextul nu mă interesează absolut deloc. Au fost politicieni pe care i-am admirat, dar care au făcut greșeli pe care le-am observat. Ar trebui să mă gândesc foarte bine ca să dau cinci nume de politicieni pe care i-am admirat de-a lungul timpului. Sunt foarte puțini”, a declarat Andreea Berecleanu.