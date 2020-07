Ce a făcut Andreea Berecleanu în ziua în care mama ei a împlinit 70 de ani. ”Asta am învățat de la ea”

Andreea Berecleanu a avut întotdeauna o relație aparte cu familia ei, dar astăzi gândurile i se îndreaptă numai înspre mamă. Fosta știristă de la Antena 1 și-a celebrat părintele după cum se cuvinte, căci vârsta de 70 de ani este la fel de importantă precum cea de 20.

Andreea Berecleanu îşi sărbătoreşte mama. Știrista a lăsat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare

Discretă, puternică, generoasă, frumoasă, așa o despre fosta vedetă Antena 1 pe mama sa, care a împlinit joi 70 de ani. De asemenea, aceasta este fericită și recunoscătoare că, la 90 de ani, și bunica le însoțește în această călătorie. Cât despre ce a deprins în cei 45 de ani de când se cunosc, Andreea Berecleanu spune că, pe lângă faptul că mama sa a însemnat soare, i-a insuflat și iubirea necondiționată pentru familie.

„Bunica mea are șansa de a-și serba fiica, pe care eu am primit-o de a Dumnezeu”

„Fiecare an e important, aşa cum fiecare zi şi fiecare clipă trebuie trăite din plin! Momentul naşterii unui copil este o bucurie unică pentru un parinte. Astăzi, bunica mea are şansa, la peste 90 de ani, de a-şi serba fiica, pe mama mea, care astăzi implineste 70 de veri solare ca ea. Dincolo de prezicerile unui semn zodiacal, este cea pe care eu am primit-o de la Dumnezeu să mă nască şi să fie a mea pentru totdeauna. Şi eu a ei!

Este discretă, puternică, generoasă, frumoasa la chip şi suflet şi super simpatică. Are răspunsuri acolo unde totul pare imposibil, are iubire necondiţionată pentru familie. Şi asta am învăţat şi eu, tot de la ea. La multi ani, sănătoşi, bucuroşi, fericiţi, mamă! Să ne trăieşti”, i-a transmis Andreea Berecleanu părintelui său.