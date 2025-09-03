Fiica Andreei Bănică, din ce în ce mai frumoasă. Cum a pozat-o cântăreaţa pe Sofia, la 16 ani

Sofia, fiica celebrei artiste Andreea Bănică, atrage din ce în ce mai mult atenția publicului, odată cu transformarea ei spectaculoasă. La doar 16 ani, adolescenta cucerește prin naturalețe, eleganță și un stil tot mai rafinat. Recent, Andreea Bănică a publicat pe rețelele de socializare câteva imagini cu fiica sa, care au stârnit imediat reacții din partea fanilor – toți fiind de acord că Sofia moștenește nu doar frumusețea, ci și carisma mamei sale.

Cum a apărut Sofia alături de Andreea Bănică

Așa cum și-a obișnuit deja urmăritorii, Andreea Bănică împărtășește în mediul online cele mai frumoase momente pe care le trăiește nu doar pe scenă, dar și în viața de zi cu zi. Recent, vedeta a publicat și o fotografie nouă cu fiica ei, Sofia. La doar 16 ani, adolescenta este o prezență deosebită.

„A fost o săptămână de vis… plină de împliniri și bucurii simple. Copiii mei mi-au adus cele mai frumoase zâmbete, iar o ieșire la un croissant cu fistic alături de @iamsofiamariab a devenit o mică sărbătoare a sufletului. Smockingul pentru @iamnoahandrei meu m-a emoționat maxim, iar prietena din liceu mi-a reamintit cât de prețioase sunt legăturile care rezistă timpului. Gustul prunelor din grădină, drumurile între concerte, apusul magic la mare, rochia mea maro din dantelă – toate au alcătuit un tablou perfect de vară. O săptămână în care am simțit că viața e făcută din momente mici, dar care devin mari atunci când le trăiești cu inimă plină”, a scris Andreea Bănică, în descriere imaginilor.

Andreea Bănică a trecut recent printr-un moment cu totul special în rolul de mamă: fiica sa, Sofia, în vârstă de 16 ani, i-a prezentat pentru prima dată iubitul. Vizita băiatului acasă a fost plină de emoții, mai ales pentru soțul artistei, Lucian Mitrea, care – potrivit Andreei – a fost vizibil marcat de întâlnire, recunoscând că „avea picioarele moi” în fața tânărului pretendent.

Artista a vorbit cu sinceritate despre această etapă din viața Sofiei și despre modul în care privește ea relațiile din adolescență.