Fiica actorului Constantin Codrescu, strigăt de disperare din Spania. Mesaj pentru toți românii

Fiica actorului Constantin Codrescu a postat un mesaj pentru toți românii. Ce a spus aceasta despre situația în care ne aflăm și ce sfaturi le-a dat tuturor?

Fiica actorului Constantin Codrescu se află în Spania, țară foarte afectată de criza sanitată pe care o traversăm. Anca le-a oferit românilor un mesaj foarte important. Aceasta este plecată peste hotare la cules de căpșuni și la momentul actual are grijă de o bătrână de 95 de ani. Femeia nu a putut veni în țară, deși se apropie Paștele, pentru că nu a vrut să-și pună rudele în primejdie.

Mai mult decât atât, îi sfătuiește pe români să ia în serios acest virus cu care ne confrunăm. ”După cum bine știți, sunt fiica actorului Codrescu Constantin, lucrez în Spania, unde avem peste 100.000 de persoane infectate și vă îndemn să luați măsuri drastice contra acestui virus”, a scris Anca pe Facebook. La câteva ore mai târziu, a revenit cu un alt mesaj mult mai lung și simplu.

”Un strigăt de disperare către conaționalii mei români! Eu trăiesc în Spania, unde îngrijesc cu dragoste o doamnă de 95 ani. Nu am fugit acasă, în România, cu gândul să nu îl pun în pericol pe tatăl meu la 88 ani! Azi au murit 830 persoane în Spania de coronavirus! Nu este glumă, fraților! Protejați-vă bătrânii și stați în casă! Ieșiți o dată pe săptămână și vă aprovizionați cu cele necesare casei. Cu mască și mănuși, la distanță de 2 metri de alte persoane. Când vă întoarceți acasă, spălați-vă pe mâini cel puțin 30 secunde cu apă și săpun. Cu o cârpă îmbibată cu clor și detergent, scoateți una câte una din cumpărăturile făcute și treceți cu această cârpă. Nu vă jucați ieșind afară, zicând că e o glumă, că nu este. Aici scoate aparatul de respirat de la vârstnici, lăsându-i să moară, ca să salveze un om care are sub 65 ani! Stați în casă casă, fraților!”, îi îndeamnă ea pe români. Ani de zile, Anca a purtat un război mediatic cu marele actor Constantin Codrescu, dar mai într-un final s-au împăcat”

