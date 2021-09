Fetița de doi ani care a murit înecată în cadă a trăit clipe de groază înainte de a muri. Ce detalii scot la iveală anchetatorii

Noi detalii ies la iveală în cazul fetiței de doi ani care a murit, după ce a fost lăsată nesupravegheată într-o cadă plină cu apă. Se pare că micuța a fost chinuită de mama ei. De asemenea, anchetatorii au găsit și o filmare care o încriminează pe mamă.

În telefonul mamei a fost găsită o înregistrare video în care micuța este băgată în mașina de spălat, iar ușa mașinii este închisă. Toate acestea s-au întâmplat în timp ce mama ei filmat. Mai mult de atât, pe trupul fetiței s-au găsit și vânătăi mai vechi, fracturi osoase și politraumatisme prin agresiune, potrivit surselor judiciare.

„Ancheta va fi una de durată, este una foarte complexă. În prezent nu se conturează o altă pistă și nici faptul că ar fi implicate alte persoane decât cele are au fost arestate preventiv”, spun surse din anchetă pentru Gândul.ro .

În cursul zilei de vineri, 17 septembrie, mama fetiței a fost arestată, împreună cu concubinul ei. Cei doi sunt suspectați de anchetatori că ar fi comis infracțiunile de ucidere din culpă și rele tratamente aplicate copilului. Dosarul celor doi a fost înaintat cu propunerea de arestare preventivă la Judecătoria Iași, iar instanța a admis-o.

Reprezentanții DGASPC au declarat că fetița locuia doar cu mama ei. Tatăl acesteia era plecat în străinătate la muncă. Aceștia erau despărțiți, iar femeia trăia în concubinaj cu altcineva. De asemenea, în aceeași casă locuiau și alți doi copii ai bărbatului cu care femeia trăia în concubinaj, rezultați dintr-o altă căsătorie.

Noi am fost anunțati că fetița este în stare gravă, intubată și că pe corpul acesteia au fost găsite urme de violență. Mai departe pe fir a intrat poliția care face în continuare anchetă și vor decide dacă mama va rămâne sau nu în libertate. Ea locuia cu un alt bărbat care mai are doi copii dintr-o altă căsătătorie. Noi pe partea socială ne-am făcut datoria și am verificat dacă ceilalți copii sunt în siguranță și tatăl este responsabil”, a declarat Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt al DGASP.