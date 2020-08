Ferma 2020. Secretele concurenților din echipa Orășenilor. Ce s-a aflat acum

Au crescut la oraș, iar viața lor a fost legată de confort și tehnologie. Iată care sunt cele mai frumoase amintiri care i-au format, dar și ce secrete ascund aceștia.

Astfel, Paul Diaconescu nu uită lecțiile primite de la bunici, dar și modul în care a simțit libertatea pentru primaa dată.

”Unul dintre momentele marcante a fost când, la 11 noaptea, am urcat în deal singur, prin locurile unde bunicul mă purtase deja de mai multe ori după lăsarea întunericului. Poate prima dată când am conștientizat că exist, acolo sus la înălțime, la intrarea în pădure, de unde urmăream satul adormit, slab iluminat electric. Mă gândeam atunci că sigurul lucru de care-mi era cu adevărat teamă, erau câinii de la stână. La 8 ani mă simțeam un copil fericit și curajos!”

Muzica, dar și primul moment în care cei din jur i-au apreciat talentul au rămas întipărite în amintirea Giuliei Nahmany: ”

Prima are legătură cu pasiunea mea de a fi artistă, încă de mică. Eram într-o tabără școlară și îmi doream foarte mult să impresionez clasa, să le arăt colegilor cât de bine pot eu să cânt. Așa că am început pur și simplu să cânt „Man in the mirror” și țin minte că toți copiii au amuțit și mă priveau fascinați.”