Cine este Alina Pușcău, noua concurentă de la Ferma. S-a iubit cu celebrul Vin Diesel

Un nou sezon al emisiunii ”Ferma” va începe, în curând, la Pro TV. Astfel, 16 noi concurenți se pregătesc să aibă o experiență unică, în care vor trebui să se adapteze unui stil de viață cu multe lipsuri, diferit de cel experimentat până acum. Iată că printre concurenți, se numără și Alina Pușcău, în vârstă de 38 de ani, actriță și top model.

Alina Pușcău, noua concurentă de la Ferma

Alina Pușcău a dat din casă și a povestit câteva amănunte din viața personală. ”Pentru mine provocarea „Ferma” înseamnă ‘back to basics’, reîntregirea cu natura și reaprecierea lucrurilor simple. Abia aștept să-i cunosc pe colegii mei și să îmi testez limitele alături de ei, în această nouă experiență”, a precizat Alina Pușcău pentru Unica.

Cum a fost experiența de a juca alături de Jason Momoa

Alina Pușcău a vorbit și despre experiența de a juca alături de actorul Jason Momoa. ”Jason este un om deosebit, foarte talentat și disciplinat, are o inimă mare și am rămas prieteni, inclusiv după terminarea filmărilor. El m-a ajutat mult cu rolul meu pe platoul de filmare și îi sunt recunoscătoare”, a spus Alina Pușcău.

De asemenea, aceasta mărturisește că a rămas în relații amicale cu actorul Vin Diesel. ”Da, cu Vin am rămas în relații amicale. De câte ori ne vedem la evenimentele din Los Angeles ne salutăm cu drag, va rămâne mereu un om special pentru mine”.

Se pare însă, că frumoasa brunetă și-a pus viața personală în așteptare și a spus că, momentan, în viața ei nu există niciun bărbat.

Alina Pușcău mai spune că nu s-a întors definitiv în România, ci doar că a acceptat un proiect aici.

”Nu m-am întors, ci am acceptat un proiect aici. Este mai mult ca o provocare cu mine însămi, dar România va fi mereu acasă. Familia și prietenii mei sunt aici, mă întorc mereu cu drag”. Alina Pușcău va putea fi văzută în emisiunea ”Ferma” de la Pro Tv.