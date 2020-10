Ferma 2020. A rămas fără sutien în timp ce se schimba: „Nu aveam cum să îl țin, mama mă-sii!”

Momente incendiare la “Ferma – Orăşeni vs. Săteni”! Una dintre cele mai sexy concurente a rămas fără sutien, în timp ce se schimba, spre deliciul telespectatorilor.

Una dintre cele mai controversate prezenţe din noul sezon “Ferma – Orăşeni vs. Săteni” a avut parte de un moment jenant. Într-un moment de neatenţie, Andreea Antonescu a rămas fără sutien şi i s-au văzut sânii.

Nu este prima oară când publicul se “bucură” la vederea sânilor jumătăţii brunete a trupei Andre. În urmă cu aproape 20 de ani, Andreea Antonescu a pozat pentru o celebră revistă pentru bărbaţi. Puţini ştiu, însă, că pentru pictorial, solista a încasat 30.000 de dolari, o sumă uriaşă.

“Sunt asumată! Îmi asum până și acel episod. Negocierile au început cu tata. Îmi amintesc că se bătuse palma pentru o anumită sumă de bani cu care nu eram de acord, dar condiția fusese să nu apar complet în costumul Evei, doar în partea care era cel mai cerută de public. Dar, nu a fost să fie atunci.

Practic, pozatul meu în Playboy a fost o întâmplare. Pe vremea aceea eram prietenă foarte bună cu Capatos, care se mutase la revista Playboy. Și am zis OK, dacă cea mai bine plătită a fost Loredana, am zis ce ar fi să cer eu o sumă mai mare. Asta ca să fiu sigură că nu pozez. N-am negociat absolut nimic, am aruncat suma asta de bani.

Eu, la 1,57 m şi 40 kg, am rămas cea mai bine plătită vedetă Playboy. Cu banii n-am făcut nimic, întotdeauna am fost genul de persoană care și-a dorit o familie. Am investit în ceea ce numeam eu pe atunci familie. Dar n-a fost să fie, asta e, cu toții avem eșecuri”, a mărturisit vedeta.