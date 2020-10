Andreea Bălan, acuzații dure la adresa lui George Burcea de când e cu Viviana Sposub: ”Nu așa ar trebui să se comporte un tată”

De când trăieşte o frumoasă poveste de iubire cu Viviana Sposub, George Burcea pare să îşi neglijeze cele două fetiţe pe care le are cu Andreea Bălan. Vedeta de la “Te cunosc de undeva!” îi aduce acuzaţii dure fostului său soţ.

Deşi au promis că divorţul nu le va afecta pe cele două fetiţe, Ella şi Clara, iată că Andreea Bălan şi George Burcea îşi aduc, cu fiecare ocazie, acuzaţii care mai de care mai dure. Concurentul de la “Ferma – Orăşeni vs. Săteni” nu ratează nicio ocazie pentru a face dezvăluiri din timpul mariajului cu artista, în timp ce aceasta se plânge de faptul că actorul îşi neglijează copiii.

Se pare ca vedeta de la Antena 1 s-ar fi plâns apropiaţilor de faptul că Burcea ar fi venit să le vadă pe Ella şi pe Clara la mai bine de două săptămâni de la ieşirea din competiţia de la Pro TV şi nu le-ar fi adus nimic.

Pe de altă parte, actorul a declarat, într-un interviu din cadrul emisiunii, că Andreea îşi doreşte cu ardoare custodia totală.

“Când am anunțat avocații, am anunțat-o și pe ea, și pe mama soacră, și pe bonă, și pe cealaltă bonă. Și pe toată lumea am anunțat că eu voi pleca. Ea își dorește cu disperare să-mi ia custodia totală”,a spus acesta.