Fenomenul care nu s-a mai văzut în România din 1947. Salvarea care ne face să nu fim ‘muritori de foame’

România trece prin criză. Și nu vorbim de criza epiedmiologică, ci de una mult mai gravă, cu consecințe pe termen lung. Este vorba de seceta în agricultura românească care este de ceva ani. Mii de hectare au fost afectate de secetă, iar specialiștii spun că este una gravă ca cea din 1947.

Una din cele mai mari zone agricole din România, Câmpia Bărăganului este afectată din ce în ce mai tare de fenomenul de secetă, spun specialiștii. Gradul de afectare a ajuns la aproximativ jumătate de metru, sub pământ.

Specialiștii apreciază că seceta din acești ultimi ani poate fi comparată cu cea din 1947. Mii de hectare de pământ agricol a ajuns teren arid și fără posibilitatea de a fi readus la viață. Agricultorii din județul Buzău spun că au peste 90.000 de hectare de teren afectate de lipsa precipitaţiilor. Problema este și mai acută, cu cât în zonă există sisteme de irigare, dar din nefericire, nefuncționale.

Zeci, poate sute de fermieri și agricultori din zona Buzău au avut de suferit de pe urma fenomenului de secetă din ultimii ani. În anumite cazuri pagubele sunt însemnate, ajungând la zeci, sute de mii de lei.

Lipsa precipitațiilor și lipsa unei infrastructuri agricole de irigare nu fac altceva decât să distrugă și ceea ce a mai rămas în viață. Cele peste 90.000 de hectare afectate, spun specialiștii, nu mai pot fi recuperate în timp util, pentru culturile de primăvară.

”În 30 de ani de agricultură nu am văzut aşa ceva. De fapt, nimeni nu cred că a văzut un astfel de fenomen de secetă. Eu am pagube imense în acest an agricol de peste 700.000 de lei.

Mai grav este că acum mi se rupe plugul în brazdă iar costul arăturilor de toamnă este imens. Toţi fermierii sunt disperaţi iar unii spun că vor renunţa din cauza pagubelor foarte mari făcute de secetă”, spune Constantin Gherase, un fermier din Buzău.