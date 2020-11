Comunele din Buzău care nu au avut covid timp de 9 luni. Secretul cu care au ținut virusul la distanță

Două comune din Buzău au reușit pentru aproape nouă luni de zile să țină coronavirusul departe de ele. Până zilele trecute, când au fost raportate primele cazuri, acestea nu au înregistrat nici o îmbolnăvire cu SARS-CoV-2.

De la debutul pandemiei au trecut aproape nouă luni de zile. În acest timp toată lumea a fost dată peste cap de virusul ucigaș, însă, două comune din județul Buzău au reușit să țină epidemia la distanță.

Potrivit localnicilor care fac haz de necaz, comunele, Chiliile și Pardoși, fiind foarte izolate și ocolite de drumeți, au fost pentru o perioadă uitate și de coronavirus. Sau o fi probabil de la țuica consumată în fiecare dimineață pe stomacul gol, mai cred localnicii din Chiliile și Pardoși.

Unul dintre localnicii comunei Pardoși, își ajută vecinii, un cuplu căsătorit, la pregătirile pentru iarnă. Cei trei oameni respectă cu strictețe regulile de igienă despre care au auzit că îi feresc de boală.

În timp ce muncesc, cei trei localnici au grijă să nu se apropie prea mult unul de celălalt. Totodată, pentru aceștia spălatul pe mâini cu apă și săpun a devenit deja un ritual.

Cei trei cred că au reușit să scape de virus, în primul rând pentru că zona este oarecum izolată, cu locuințe răsfirate, populație îmbătrânită și localnici care se deplasează foarte rar în afara comunei. Mai mult, ei sunt de părere că un rol important îl are și țuica nelipsită din gospodării.

Aici, la intrare în Pardoși, este barieră împotriva covidului. De ce? Pentru că toată lumea de aici are o țuică, un pahar de alcool bun, aici se bea numai curat, nu cu zahăr în țuică, nu cu alcool metilic. Ce-i drept, ne-am și păzit, am purtat mască, ne-am ferit, nu am umblat de colo-colo. Dacă eu mă duc la oraș o dată la o lună, de unde să iau boala”, mai spune Gheorghiță Avramescu.