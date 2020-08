Fenomenul bizar de pe cerul SUA. Cum a apărut și ce este meduza cu tentacule

Fenomen bizar surprins pe cer în Statele Unite ale Americii. Cercetătorii au putut să studieze cu greu această meduză cu tentacule, din cauza rarelor apariții ale sale.

Fenomen bizar pe cerul din SUA: Meduza cu tentacule

Foarte puțini oameni au văzut de-a lungul vieții luminile roșii impresionante, dar și înfricoșătoare în același timp, aflate pe cer în rare furtuni mai grandioase. De fapt, fenomenul meduzei este format din multe fulgere roșii numite sprituri care seamănă izbitor cu tentaculele unei meduze. Agenția Spațială Europeană a oferit mai multe informații despre fenomen. În detaliu, este vorba despre rafale de energie electrică ce se zguduie prin zonele superioare ale atmosferei și cuprind între 37 și 50 de mile pe cer, îndreptându-se către spațiu.

Cercetătorii au luat rare ori contact cu minunea de pe cer pentru că durează doar o zecime de sezundă, iar de pe sol este aproape imposibil de văzut din cauza norilor. Imaginea din SUA surprinsă recent i se datorează lui Stephen Hummel, specialist în ceruri întunecate la Observatorul McDonald. Fotografia de colecție a fost făcută pe data de 2 iulie, dintr-un unghi de pe o creastă de pe Muntele Locke, Texas.

„Trebuie să le cauți pentru a le observa”

„Spritii apar de obicei în ochi ca fiind structuri foarte sumbre, slabe și cenușii. Trebuie să le cauți pentru a le observa și, de cele mai multe ori, nu sunt sigur că am văzut unul până când am verificat imaginea camerei pentru a confirma”

Stephen Hummel (Sursa: Insider)

Pentru a putea prinde meduza, specialistul a fost nevoit să înregistreze numeroase ore în gol, înainte de a surprinde spritul pe film. „În general, am înregistrat probabil aproape 70 de ore de metraj și nemișcări în acest an și am prins aproximativ 70 de spriți”, a spus el, adăugând că jumătate dintre aceștia se aflau într-o singură furtună, arată businessinsider.com.