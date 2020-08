Fenomen straniu în Ceahlău. Este unic și se petrece în fiecare an pe 6 august

România este în asentimentul popular Grădina Maicii Domnului, loc în care se întâmplă lucruri pline de mister și inexplicabile. Adevărate minuni le-am putea numi, și se întâmplă de zcei, poate sute de ani, peste tot, pe teritoriul acesta binecuvântat cu frumuseți unice în lume.

Pelerinajul de la schitul „Binecredinciosul Voievod Ştefan cel Mare şi Sfânt”

De-a lungul anilor, mai exatc de la clădirea schitului, zeci, sute, poate mii de credincioși, în sfânta zi de Schimbare la față a Domnului, iau cu asalt Ceahlăul pentru a se ruga și pentru a fi părtași la un eveniment unic, unii spun paranormal, alții numindu-l o minune dumnezeiască. Schitul se află în masivul Ceahlău, la cota 1.750 metri. Conform autorităților și anul acesta mulți credincioși vor lua parte la procesiunile religioase de la schit, iar în fruntea cortegiului care urcă muntele va fi IPS Teofan, mitropolitul Moldovei, care continuă, an de an, tradiţia instituită cu mulţi ani în urmă actualul Patriarh al României, Daniel.

Este unic și se petrece în fiecare an pe 6 august

Evenimentul unic, paranormal, ce are loc în fiecare an pe data de 6 august este cunoscut sub denumirea de ”piramida spaţială”. Fenomenul are loc pe vârful Ceahlăului și reprezintă un fenomen optic care se produce doar în această zi, la răsăritul soarelui și este o fantastică imagine tridimensională pe vârful muntelui.