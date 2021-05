Femeia răpită de extratereștri de 52 de ori. Ce i-au făcut pe navă și ce imagini apocaliptice cu Pământul a văzut

O femeie din Marea Britanie susține că a fost răpită de extraterești de 52 de ori încă de când se afla la o vârstă fragedă. Aceasta a mărturisit că a trecut prin clipe terifiante din care a rămas cu anumite urme pe corp ce pot să îi confirme poveștile trăite pe navă.

Paula Smith, în vârstă de 50 de ani, pretinde că a fost răpită de extraterești încă de când era mică. Femeia, ce locuiește în Bradford, Yorkshire, a dezvăluit și câteva imagini cu anumite vânătăi pe care le-ar fi primit în urma întâmplărilor ciudate.

Mai mult, Paula Smith a mărturisit că extratereștii i-au arătat o tehnologie ce la noi încă nu există. Femeia susține că într-un anumit moment răpitorii săi i-ar fi arătat și o prezentare ce făcea referire la oameni, potrivit publicației The Mirror.

„Mi-au arătat o prezentare în care erau peisaje superbe, exista și un râu frumos ce s-a înnegrit. Cerul albastru s-a înroșit ca sângele și am realizat că este un film despre Pământul ce este distrus de lăcomia omului.”, a adăugat Paula Smith.

Paula lucrează în domeniul transporturilor, dar nu a avut deloc o viață ușoară. Aceasta s-ar fi întors acasă cu vânătăi sub formă de triunghiuri pe față, dar și urme pe braț. Femeia din Marea Britanie a trăit prima experiență paranormală în 1982, când susține că a fost răpită de extratereștii și a văzut primul OZN.

„Prima dată când am văzut un astfel de obiect a fost în 1982. Eram în pădure, nu făcea zgomot. Poteca a devenit îngustă, îmi puteam auzi inima bătând. Îmi amintesc că mă uitam în întuneric în timp ce ochii mei se adaptau. Am putut vedea un lucru sub formă de boomerang, cu un braț suplimentar.

Fiecare braț avea o lumină la capăt. Îmi amintesc trei dintre lumini, una era albastră, cealaltă verde, dar nu-mi amintesc ce culoare avea ultima. Aș putea să spun că semăna cu o lamă de elice dintr-un avion. Avea o înălțime de aproximativ 30 de metri și o lățime de 30 de metri.

Era neagră, cu o lumină verde și albastră pe margini. Se rotea în sensul acelor de ceasornic și nu făcea zgomot. Am încercam să fug, dar simțeam pământul ca pe un nisip mișcător, simțeam că mă scufund în pământ, iar apoi totul a devenit negru.

Potrivit familiei mele, am lipsit timp de patru ore, deși nu îmi amintesc nimic. Încă de atunci, experiențele nu s-au oprit. Am fost luată de pe fereastra dormitorului meu, dar și din pat. Nu am spus nimănui pentru că știu că oamenii o să creadă că sunt nebună. Dar există mii, dacă nu milioane de oameni ca mine ce au avut experiențe similare.”, a zis femeia.