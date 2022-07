Femeia celebră cu care s-a iubit nebunește Florin Piersic, deși era căsătorită. Dragostea lor a fost mai presus de orice

Florin Piersic este cunoscut pentru rolurile sale magistrale în filme de acțiune, umorul inconfundabil și pentru că atrage ca un magnet femeile frumoase. Ce-i drept, celebrul actor poate fi invidiat de orice bărbat, având în vedere că a avut relații doar cu bombe sexy. Însă, cea care i-a pus capac este o artistă de muzică ușoară, cu care s-a iubit nebunește. Ghicești despre cine este vorba?

Ori de câte ori își amintește de tinerețe, Florin Piersic are amintiri superbe. Pe lângă personajele pe care le-a interpretat în filme celebre, actorul este mândru și de palmaresul de femei frumoase. O mare vedetă din România s-a iubit pe ascuns cu celebrul ciocoflender. După mulți ani, cei doi au recunoscut povestea lor de dragoste.

Celebrul actor Florin Piersic a fost îndrăgostit lulea de o frumoasă artistă, în vogă în anii ’70-’80, numită doamna șlagărelor românești. Deși, la acea vreme, amorezii au negat relația, după ani și ani, au dat cărțile pe față și au recunoscut ceea ce lumea bănuia deja. Erau parteneri de scenă, așa că petreceau foarte mult timp împreună. Iar până la scânteia dragostei nu a fost decât un pas, având în vedere frumusețea vedetei.

În tinerețe, Florin Piersic și Angela Similea s-au iubit pe ascuns. Deși a fost căsătorită de patru ori, marea dragoste a solistei a fost una secretă. Au reușit să-și consume iubirea departe de ochii tuturor, fără să știe nimeni. La acea vreme, amândoi au exclus povestea lor de dragoste, motivând că sunt doar colegi de scenă. Mulți ani mai târziu, Florin și Angela au recunoscut iubirea din trecut.

Relația dintre Florin Piersic și Angela Similea a fost imposibil de oficializat, deoarece fiecare era într-o altă căsnicie. Așa că au preferat să se iubească în taină, fără ca partenerii de viață să bănuiască.

Despre marea artistă se știe că a fost căsătorită cu Andi Constantin, de care a divorțat după ce l-a cunoscut pe chitaristul Sorin Movileanu, care i-a devenit soț. În timpul acestei căsnicii, Angela Similea a devenit mamă pentru prima oară. Nici acest mariaj nu a fost cu noroc, așa că vedeta a ajuns în fața altarului cu Jan Hilgen, un afacerist din Olanda. Cei doi au fost împreună 17 ani, dar despărțirea a fost una cu scântei.

Cu toate că a fost curtată de o mulțime de bărbați, inima Angelei Similea bătea puternic pentru Florin Piersic. Pe atunci, actorul era căsătorit cu actriţa Anna Szeleş și se afla la cel de-al doilea mariaj. Ulterior, frumoasa cântăreață a dat cărțile pe față, mărturisind că a fost pur și simplu fascinată de acest bărbat. După mai mulți ani, solista s-a căsătorit cu politicianul Victor Surdu, apoi s-a mutat în SUA, acolo unde era stabilit fiul ei.

„Cu Angela am fost într-un amor nebun. Luni întregi am plecat cu ea în deplasari și era imposibil să nu avem ceva, mai ales că Similea era foarte frumoasă și dorită de toţi. La început ne șicanam, apoi am început să ne apropiem din ce în ce mai mult, ne mai și pipăiam, pâna ne-am cuplat de tot. A fost o lipitură în toata regula, o poveste de dragoste frumoasă, de care, acum, îmi aduc aminte cu plăcere”, spune Florin Piersic.