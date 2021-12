Femeia care s-a îmbogățit datorită lui Cristi Borcea. Decizia aiuritoare a milionarului

Cristi Borcea este cunoscut pentru relațiile sale cu mai multe femei, de-a lungul timpului. Afaceristul are mai mulți copii din căsniciile sale anterioare, iar acum este căsătorit cu Valentina Pelinel. El a îmbogățit o femeie, însă ea refuză ca fostul acționar la Dinamo să îi construiască o casă. Femeia i-a propus de multe ori să schimbe locuința cu una mai luxoasă, aflată într-o zonă mai bună, însă Cristi Borcea nu a dorit. Omul de afaceri a avut mereu grijă de femeile cu care a fost.

Totuși, una dintre cele mai importante femei din viața lui a refuzat să îl lase pe acesta să îi construiască o casă. În prezent, ea este printre cele mai bogate femei din România, însă modul în care trăiește nu o dă de gol.

Femeia are o firmă care comercializează combustibil, iar afacerea este estimată la 120 de milioane de euro. Ea mai deține și o companie de construcții care urmează să ridice 14 blocuri turn în zona Lacul Tei din București.

Elena, mama lui Cristi Borcea, trăiește modest, alături de soțul ei într-o casă din zona Pantelimon. Afaceristul a încercat să îi convingă să le schimbe locuința, însă ei nu au vrut.

În ultima vreme, Cristi Borcea o duce foarte bine pe plan financiar, însă nu la fel de bine cu sănătatea. El trebuie să ia mai multe tipuri de pastile pe zi, pentru că problemele pe care le are sunt cauzate de stres.

„Am pierdut mult, cel mai mult am pierdut sănatatea. Nu dorm noaptea, iau cinci pastile pe zi, operaţie pe cord, două divorţuri, mai mult ce sa pierzi?

Plus atâtea milioane. Am norocul că am o familie extraordinară, o soţie deosebită, care mă întelege că sunt momente grele prin ce am trecut, dar atunci m-au înţeles.

Le-am zis ca e fotbalul pe primul plan. Nu regret din ceea ce am făcut, am avut şi satisfactii. Marea mea nerealizare, Liga Campionilor. E o echipă blestemată (n.r.- Dinamo)”, a dezvăluit Cristi Borcea.