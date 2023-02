Femeia care doarme 22 de ore pe zi, medicii sunt uimiţi de afecţiunea ei. „Frumoasa adormită”, un caz foarte rar

Cine ar fi crezut că „Frumoasa adormită” nu este doar un personaj de basm? Un caz medical extraordinar de rar i-a uimit pe specialiști. O femeie în vârstă de 38 de ani doarme până la 22 de ore pe zi. După ani întregi fără nicio speranță pentru găsirea unui tratament, a ajuns la capătul puterilor: „Îmi distruge viața. Am nevoie de ajutor”.

De multe ori, ajungem să ne dăm seama că pentru a ne putea rezolva toate sarcinile, ziua ar trebui să aibă mai mult de 24 de ore, în condițiile în care ne petrecem în jur de opt din ele dormind. Joanna Cox are doar două ore la dispoziție să se hrănească, să se spele, să petreacă timp cu familia sa. De ani de zile, se confruntă cu o situație bizară, pentru care medicii nu au tratament.

În vârstă de 38 de ani, Joanna își petrece între 18 și 22 de ore dormind. I se întâmplă zi de zi, fără excepție. Cu toate astea, nu se simte niciodată odihnită, iar acele puține minute în care este trează sunt o cursă contra cronomentru: trebuie să mănânce, să se spele, să își schimbe hainele înainte de următoarea repriză de somn.

În 2021, după ani întregi în care nu înțelegea ce i se întâmplă, a fost diagnosticată, în cele din urmă cu hipersomnie idiopatică, o afecțiune foarte rară. Boala se manifestă prin somnolență diurnă extremă însoțită de somn excesiv, dificultăți la trezire și o senzație constantă de neliniște.

Cu toate că își petrece cea mai mare parte din zi dormind, Joanna „nu se simte niciodată odihnită”.

Ea a dezvăluit că, la debutul simptomelor, a avut parte de câteva episoade ce au speriat-o. Adormea în locuri neobișnuite – i s-a întâmplat într-un club, în timpul unei ieșiri cu prietenii, și când era la volanul mașinii.

Pentru că este conștientă că nu are mult timp la dispoziție de când se trezește, Joanna are mereu în frigider shake-uri proteice și mâncăruri gata pregătite, pentru că sunt rapid de consumat și așa poate fi sigură că reușește să mănânce ceva.

A ajuns de mai multe ori în spital din pricina glicemiei scăzute pentru că a dormit atât de mult încât nu a avut când să se hrănească.

Chiar și după atâția ani de la debutul primelor semne de boală, Joanna nu știe cauza și nu are un tratament. Încă speră să găsească un medic care să o poată ajuta.

„Sincer, îmi distruge viața, sunt ca Frumoasa Adormită din viața reală. Nu pot fi trezită odată ce am adormit. Nu pot să lucrez, nu-mi pot face niciodată planuri pentru că nu știu dacă voi fi trează. Mă trezesc fără să știu ce zi este sau cât timp am dormit. Am nevoie de ajutor.

Am dormit la întâlniri cu prietenii și familia, am dormit chiar și în timpul unui zbor și am ratat vacanța în Spania. Este o afecțiune care te izolează și îmi doresc cu adevărat ajutor”, a spus ea.