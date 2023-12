Felicitări de Anul Nou 2024. La mulți ani 2024

Ia-ți ceva nou pe tine, pune-ți bani în buzunar și deschide șampania. Este aproape 2024, și alături de superstițiile de mai sus, există o altă tradiție de Anul Nou de care trebuie să avem grijă: să trimitem felicitări de Anul Nou 2024 tuturor celor la care ținem.

Ce mesaje să transmiți de Revelion

Care este cel mai bun mesaj pentru Anul Nou? În general, vrei să trimiți gânduri pozitive pentru anul ce vine. Poți să-i dorești destinatarului binecuvântări, prosperitate, bucurie, pace, noroc, fericire sau o combinație a acestor lucruri.

Indiferent dacă trimiți un scurt mesaj de „An Nou Fericit” în ziua respectivă, scrii o o felicitare călduroasă ori faci o glumă amuzantă de Anul Nou, vei găsi o mulțime de urări pentru Anul Nou 2024 pentru prieteni, cei dragi, cunoștințe, și chiar pentru colegii de muncă ori șefa/șeful tău.

Felicitări de Anul Nou 2024

Să fie 2024 cel mai bun an al tău până acum. La mulți ani cu sănătate!

Sper ca 2024 să-ți aducă multă iubire, râs și bucurie. Să ne vedem cu bine în noul an!

Îți urez un An Nou fericit! Să fie plin de aventuri noi și noroc.

Știi că indiferent ce aduce 2024, voi fi acolo pentru tine. Abia aștept să văd ce ne rezervă noul an.

Anul Nou vine și trece, dar legătura noastră va dura o viață întreagă. Abia aștept să te văd! La mulți ani!

Sunt recunoscător pentru toate amintirile pe care le-am creat în acest an și pentru cele pe care le vom crea în noul an. La mulți ani și un An Nou fericit!

Nu aș putea să îmi doresc o persoană mai bună cu care să sărbătoresc Anul Nou. Am senzația că 2024 va fi cel mai bun an al nostru.

La mulți ani pentru un prieten aparte. Sper ca 2024 să strălucească la fel de puternic ca tine!

La revedere tot ce e vechi, bun venit tot ce e nou și bun. Noul An să-ți aducă prosperitate și noroc!

Un an nou înseamnă un nou capitol. Sper ca 2024 să fie o parte incredibilă a poveștii tale. La mulți ani sănătoși!

La mulți ani! Să fie un an plin de sănătate, multă iubire și multe râsete.

Anul trecut a fost unul de neuitat. Abia aștept să văd ce aventuri ne așteaptă în 2024!

La mulți ani! Să ai parte de sănătate, experiențe plăcute și să realizezi tot ceea ce îți propui! La mulți ani!

Sunt recunoscător că intrăm în 2024 împreună. La mulți ani!

Urări de Revelion pentru prieteni

2023 a fost un an de neuitat. Mulțumesc că ai rămas alături de mine prin toate – La mulți ani!

Sunt recunoscător pentru tot ce ne leagă. Îți urez un An Nou memorabil, plin de dragoste și fericire.

An nou, amintiri noi! Aștept cu nerăbdare 2024 și tot ce ne oferă.

Mulțumesc că ai fost acolo pentru mine – nu doar de Anul Nou, ci în fiecare An Nou. La mulți ani!

Singura mea dorință pentru noul an este să continuăm să ne facem amintiri împreună. La mulți ani plini de sănătate și fericire!

Sunt atât de mândru de tot ce ai realizat în ultimul an. Știu că vei continua să faci lucruri fenomenale în 2024. Sănătate și bucurii!

Aștept întotdeauna cu nerăbdare să petrec timp cu tine de Anul Nou. Mulțumesc pentru că ai făcut 2023 minunat – aștept cu nerăbdare 2024!

Anul Nou este un moment să reflectăm la lucrurile care au făcut anul tău special. Faptul că ai fost lângă mine în 2023 înseamnă totul pentru mine. La mulți ani! Te îmbrățișez.

Am trecut prin atâtea împreună de-a lungul anilor. Nu știu ce aș fi făcut fără tine. Mulțumesc că ești mereu acolo și să ai un An Nou fabulos.

Nu pot să nu zâmbesc la toate amintirile pe care le-am făcut împreună în 2023. Mulțumesc că ai făcut din acest an unul dintre cele mai bune până acum. Îți doresc un An Nou fericit și sănătos!

An nou, noi posibilități. 2024 să-ți aducă numai ce este mai bun. La mulți ani!

Îți urez un An Nou fericit, plin de belșug și împliniri!