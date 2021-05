Feli poate să se laude pentru că este o femeie cu adevărat împlinită! Cântăreața se bucură de o carieră frumoasă, de o fetiță minunată și de un partener alături de care trăiește o superbă poveste de dragoste. Pare visul oricui, dar puține femei știu care este, de fapt, secretul relației fericite pe care o are cu tatăl micuței sale.

Ce a dezvăluit Feli despre relația cu tatăl fiicei sale. De ce se înțeleg așa de bine, de fapt

Feli și Cătălin, partenerul ei, au o relație foarte frumoasă, iar cântăreața a spus cum a început legătura lor amoroasă, dar și care este secretul pentru care povestea ei de dragoste a rezistat în timp. Invitată în emisiunea ‘La Măruță’ pentru rubrica susținută de Maria Gyorfi, cântăreața a vorbit despre viața ei amoroasă.

„Nu sunt geloasă. (…) Nu cred în dragoste la prima vedere, cred în pași mici. Până la Cătălin eu nu am avut o relație, poate nu am avut răbdare pentru că nu am crezut că ar fi fost ceva serios. Cu Cătălin am avut răbdare. (…) Ne-am împrietenit și ne-am dat o șansă pentru a vedea dacă funcționăm ca și relație. Trăiesc pentru prima oară o iubire matură, fluturii în stomac trec repede.”, a spus Feli.

Ce planuri avea Feli înainte să își cunoască partenerul. Nimeni nu se aștepta la așa ceva

De asemenea, cântăreața a fost întrebată și dacă mereu și-a dorit o fetiță, dar mare le-a fost mirarea fanilor atunci când aceasta a dezvăluit ce plan avea în trecut. Feli nu își dorea să se căsătorească, așa că un partener ce i-ar fi fost alături la bine și la greu nici nu intra în discuție cu ani în urmă. Vedeta plănuia să adopte un copil, așa că lumea i-a fost dată peste cap când l-a cunoscut pe Cătălin.

„Mi-am dorit tare mult să am o fetiță. Mi-am dorit să am și un soț, dar nu îl vedeam neapărat în planurile mele. Mă gândeam că o să adopt, nu credeam că o să am un soț vreodată. În capul meu mă gândeam că o să fie mai ușor să fiu eu cu fetița mea decât să am un soț.”, a zis ea.

Feli, despre lupta cu silueta. Cum se simțea înainte să slăbească

Acestea nu au fost singurele subiecte despre care a discutat Feli. Vedeta a mărturisit și cum se simțea atunci când avea o altă greutate. Chiar dacă multă lume știe că aceasta a dus o luptă cu kilogramele în plus, cântăreața a povestit că pe atunci avea mare încredere în ea, dar societatea a făcut-o să creadă că există anumite probleme în legătură cu silueta pe care o afișa.