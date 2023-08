Feli, episod crunt de depresie, după Vocea României. Artista a recunoscut că a trecut prin clipe de coșmar

Astăzi, este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste din showbiz însă drumul până la celebritate și recunoașterea talentului nu a fost deloc ușor. Feli a suferit un episod crunt de depresie, după apariția la Vocea României, competiție ce a fost, de fapt, rampa ei de lansare. A recunoscut că a trecut prin clipe de coșmar.

Pe Felicia Donose, publicul de la noi din țară a cunoscut-o în momentul în care a participat la Vocea României, una dintre cele mai cunoscute emisiuni de pe micul ecran. În cadrul competiției, artista a făcut parte din echipa lui Marius Moga.

La acea vreme și chiar și o bună perioadă după încheierea filmărilor, Feli a fost comparată adesea cu Adele, cântăreața britanică. În ciuda faptului că este considerată printre cele mai bune interprete ale momentului, asemănarea nu a încântat-o niciodată pe româncă.

Nu a putut să se bucure de începutul carierei sale, acea perioadă fiind marcată, de fapt, de un episod de depresie și frustrări pe care le-a acumulat din pricina faptului că era numită Adele de România. Pentru a depăși acest punct critic, a ajuns să apeleze la ajutorul unui specialist.

„M-a supărat și înfuriat sub toate formele. Eu îmi doream ca orice om de pe planeta asta să nu fiu comparată, ca lumea să mă iubească și să mă îndrăgească pentru ceea ce sunt eu cu adevărat. Eu de multe ori uit de voce, de rolul ăsta de cântăreață. Atunci când mă simt rănită sau frustrată, e Felicia care se simte rănită și frustrată. Adică, nu vrei să mă cunoști pe mine decât să zici că sunt Adele de România?”, a povestit Feli, la „Scena deschisă”, Digi24.

În cele din urmă, datorită ședințelor de terapie, a reușit să treacă cu bine peste acel episod dificil.

„Mai târziu am înțeles, când m-am mai maturizat, și am lucrat mult cu mine la terapie pe care o recomand să fie făcută sub toate formele ei la orice vârstă. Este cel mai sănătos lucru pe care îl poți face pentru sufletul și mintea ta.

Am lucrat mult pe terapie, pe treaba asta de a nu mai fi comparată, și mi-am dat seama că de fapt era un așa de mare compliment pentru că oamenii nu puneau la pachet doar vocea lui Adele sau doar asemănarea mea cu ea, ci și felul de a fi, cum se comportă că e așa mai caldă, mai deschisă, Acum mă simt foarte bine în această privință.”, a continuat ea.