Federația portugheză a explicat gestul bizar pe care l-a făcut Cristiano Ronaldo la meciul cu Ghana. Ce a scos starul lusitan din șort

Cristiano Ronaldo este în fiecare zi în atenția fanilor, iar orice gest al său îl aduce pe prima pagină a ziarelor. Așa s-a întâmplat și la partida Portugalia – Ghana de la Campionatul Mondial, când jucătorul a scos ceva din șort și a început să mănânce. Federația a explicat ce s-a întâmplat.

Cristiano Ronaldo a ajuns în toate ziarele de sport, după meciul Portugalia – Ghana. Starul și-a uimit fanii când a băgat mâna în șort, a scos ceva de acolo și a început să mănânce. Mulți specialiști s-au grăbit să spună că poate fi vorba de o bucățică dintr-un baton energizant. Jurnaliștii de la Marca nu s-au lăsat până nu au aflat misterul, iar Federația Portugheză a transmis că era vorba de o gumă de mestecat.

Portugalia a învins cu mari emoții Ghana în primul meci de la Campionatul Mondial de Fotbal. Cristiano Ronaldo a marcat un gol în minutul 65 dintr-un penalty, obținut tot de el. Atacantul lusitan este primul din istoria fotbalului care a înscris la cinci turnee finale.

Mister Chip, un cunoscut statistician pe Twitter, susține că fostul jucător de la Manchester United a mai atins o bornă importantă. Starul portughez are cele mai multe penalty-uri executate la un turneu final: 4. El se află la egalitate cu Eusebio, Gabriel Batistuta, Rob Rensenbrink și Asamoah Gyan. Dintre acestea, Cristiano Ronaldo a transformat trei în gol.

„Este important și recordul, că am devenit primul jucător care marchează la cinci Cupe Mondiale. Mă face mândru. Cel mai important e că am câștigat.

A fost o săptămână în care am încheiat acest capitol (n.r. Manchester United). E un capitol închis. Am vrut să începem cu dreptul, am câștigat, am reușit să îmi ajut echipa. Restul nu contează”, a declarat Cristiano Ronaldo.