Ce nu s-a văzut la TV în meciul Portugalia – Ghana de la Campionatul Mondial. Cristiano Ronaldo a scos ceva din șort și a început să mănânce – VIDEO

Cristiano Ronaldo a fost din nou în prim-plan la meciul Portugalia – Ghana 3-2. Fostul atacant de la Manchester United a înscris un gol și a devenit singurul jucător din lume care a punctat la cinci Campionate Mondiale. Fanii au mai descoperit ceva ce nu s-a văzut pe transmisia TV, după ce s-a terminat partida. Imaginile au devenit virale.

După ce Argentina și Germania au pierdut primul meci de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022, Portugalia a avut mari emoții în duelul cu Ghana pe care l-a câștigat cu 3-2. Fanii au stat cu sufletul la gură până în ultima secundă a partidei, dar până la urmă favoriții lor au câștigat. A fost meciul în care Cristiano Ronaldo a stabilit un nou record: a înscris din penalty și a devenit primul jucător care a marcat la cinci Cupe Mondiale.

Golurile lui Cristiano Ronaldo la cele 5 Cupele Mondiale:

Germania 2006 – şase meciuri, un gol

Africa de Sud 2010 – patru meciuri, un gol

Brazilia 2014 – trei meciuri, un gol

Germania 2018 – patru meciuri, patru goluri

Qatar 2022 – un meci, un gol

Portughezul a fost și protagonistul unui moment bizar. La un un moment dat, în timpul meciului, a băgat mâna în șort a scos ceva de acolo și a început să mănânce. Nu este prima oară când face așa ceva, iar fanii au găsit și alte dovezi în acest sens. Cel mai probabil este vorba de o bucățică dintr-un baton energizant pe care fotbalistul și-o păstrează, de rezervă, într-un buzunar din interiorul șortului.

This is as amusing as it is shocking.

Cristiano Ronaldo amused fans after retrieving something from his manhood area and eating it.

He did this during Portugal’s clash against Ghana.#FIFAWorldCup#FIFAWorldCupQatar2022#Qatar2022#QatarWorldCup2022https://t.co/1hIcOsn04l

— Sports Brief (@sportsbriefcom) November 25, 2022