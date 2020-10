FCSB, lovit iar de virusul din China. Ce alți jucători au fost depistați pozitiv

Situaţie incredibilă la FCSB! Tocmai când credeau că au scăpat de probleme, jucătorii formaţiei patronate de Gigi Becali sunt loviţi din nou de coronavirus. Cinci jucători de la FCSB au fost vineri testaţi pozitiv cu noul coronavirus. Este vorba despre Ovidiu Popescu, Andrei Miron, Iulian Cristea, Valentin Creţu şi juniorul Andrei Pandele, anunţă Prosport. Asta la doar câteva zile după ce scăpaseră de temutul virus. Iulian Cristea chiar marcase în partida contra celor de la Dinamo şi anunţa cât de bucuros este după ce a trecut peste perioada grea.

FCSB a fost afectată grav de pandemia de coronavirus. S-a ratat inclusiv calificarea în faza play-off a Europa League

„Ne bucurăm că am trecut peste aceste momente grele. A fost o periodă grea, dar nu zic că a fost o minune. Eu am stat 16 zile în carantină. Am fost singurul care a stat atât, dar am trecut peste. Am avut inimă, am arătat că suntem o echipă şi un grup unit”, spunea Iulian Cristea după meciul jucat de FCSB cu Dinamo, scor 3-2.

Alexandru Pandea, jucător care a evoluat foarte mult la prima echipă în ultimul timp, a fost şi el testat pozitiv cu noul coronavirus, încă de joi. Oficialii formaţiei ilfovene se tem că numărul de cazuri va creşte în următoarea perioadă. Liga 1 s-a întrerupt în această perioadă pentru meciurile echipei naţionale, dar FCSB ar putea avea mari probleme la reluare. Pe 19 octombrie, FCSB are programat următorul meci de campionat, împotriva celor de la Academica Clinceni. Echipa patronată de Gigi Becali a fost serios afectată de pandemia de coronavirus.

Au fost nu mai puţin de 15 cazuri de coronavirus la echipă. S-a pierdut inclusiv calificarea în faza play-off a Europa League în acea perioadă. După eşecul suferit în faţa celor de la Slovan Liberec, scor 0-2. A fost şi un eşec ruşinos la Iaşi, 2-5.