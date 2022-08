FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova în play-off-ul Europa Conference League, LIVE TEXT, ora 20.00. ECHIPELE PROBABILE – VIDEO & FOTO

FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova dau astăzi bătălia retur din play-off-ul Europa Conference League. Partidele au o miză uriașă! Echipele care ajung în grupe au asigurate din partea UEFA trei milioane de euro, plus milionul de euro pe care deja l-au câștigat după confruntările din preliminarii. Meciurile celor trei echipe din România încep la ora 20.00.

Este „ziua Z” în fotbalul românesc din acest sezon. Trei echipe încearcă să ajungă în grupele Europa Conference League unde le așteaptă un pot de peste trei milioane de euro. Este vorba aici doar de suma pe care o asigură UEFA! Aici se adaugă banii din vânzarea de bilete, bonusul pentru fiecare punct, publicitate, contracte cu sponsori, dar și un milion de euro pentru confruntările din preliminarii.

FCSB a pierdut primul meci deși a dominat și a avut mai multe ocazii. Florinel Coman a deschis scorul în minutul 3, dar oaspeții au întors meciul până la pauză. Gigi Becali și Mihai Stoica au dat vina pe ghinion și au spus că echipa lui Nicolae Dică are șanse mari de calificare, deși au pierdut partida tur cu 2-1.

În timp ce patronul le-a transmis norvegienilor că se vor trezi din „beția cu apă rece”, managerul i-a ironizat și a spus că este convins că se vor apăra atât de tare încât vor pune corăbii în fața porții. Antrenorul nu este la fel de convins de succes. Nicolae Dică s-a enervat la conferința de presă când a fost întrebat dacă în cazul unui eșec ar putea fi demis, deși a fost numit acum o lună.

„Dar nu știu la ce presiune te refereai tu. Dacă mai rămân eu sau ce? Eu, când am venit la echipă, am venit după un eșec în Europa și toată lumea vorbea că nu vom merge mai departe, să trecem de Saburtalo, dar am trecut două tururi de atunci. Am făcut niște lucruri bune, cred eu, iar jocul echipei s-a schimbat. De ce doar la noi vorbim de schimbarea antrenorului imediat? Am jucat șase meciuri și am pierdut doar un joc. E ceva ciudat!

Despre asta voiai să mă întrebi. Mi se pare ciudat. Ok, dacă asta este părerea voastră… după aia ne mirăm că de ce se schimbă antrenorii atât de repede. Păi, dacă noi, după cinci etape, vrem să-l schimbăm, ok…

Nu mă deranjează discuțiile astea, eu îmi fac treaba în continuare, dar mă refer ca idee. Dacă noi vorbim după 3-6 etape să se schimbe antrenorul și după tot voi vorbiți că de ce se schimbă antrenorul. D-asta se schimbă, că dacă toată lumea vorbește să schimbăm antrenorul…

Eu, când am venit la echipă, obiectivul nu era calificarea în grupele Conference League, pentru că am venit cu trei zile înaintea de un joc foarte important și am reușit să trecem mai departe”, a declarat Nicolae Dică.