FCSB – CFR Cluj, LIVE TEXT & VIDEO, ora 20.00, SuperLiga României. Dan Petrescu, „atacuri în rafală” înaintea partidei, ECHIPELE PROBABILE

FCSB – CFR Cluj este cel mai important meci din campionatul românesc în acest final de an. Duelul este o restanță din runda cu numărul nouă și se va desfășura pe Arena Națională, astăzi, 15.12.2022, de la ora 20.00. Partida va putea fi urmărită pe site-ul www.playtech.ro.

FCSB – CFR Cluj este cea mai importantă partidă din SuperLiga României din acest final de an. Cele două echipe au participat în grupele Europa Conference League și din cauza programului încărcat duelul direct a fost amânat în runda cu numărul nouă. Ardelenii se află pe locul doi la doar trei puncte de liderul Farul Constanța, în timp ce trupa patronată de Gigi Becali ocupă locul patru la nouă puncte de primul loc.

Roș-albaștrii au mari probleme de lot. Darius Olaru și Andrea Compagno s-au dat cap în cap la meciul cu Chindia Târgoviște și au ajuns de urgență la spital, iar Mihai Stoica susține că medicii le-au transmis că ar fi periculos să joace în duelul din această seară. Dan Petrescu este convins că totul este o strategie și nu crede că cei doi jucători importanți nu vor fi pe teren.

FCSB – CFR Cluj: Echipele probabile

FCSB: 99. A. Vlad – 2. V. Crețu, 5. Dawa, 16. Tamm, 33. Radunovic – 18. Edjouma, 8. Șut, 26. Oaidă – 98. Cordea, 11. Miculescu, 10. Oct. Popescu

REZERVE: 1. Ducan, 6. Haruț, 7. Fl. Coman, 14. M. Tănasă, 19. Omrani, 22. Boboc, 24. Nikolov, 29. Bouhenna, 80. Radaslavescu

ABSENȚI: Târnovanu, Panțîru, I. Cristea, Ov. Popescu, Olaru, Compagno (accidentați)

ANTRENOR: Mihai Pintilii

CFR CLUJ: 1. Scuffet – 4. Cr. Manea, 44. Yuri, 3. A. Burcă, 45. Camora – 73. Muhar, 21. Boateng, 8. Roger – 10. C. Deac, 32. Janga, 11. Petrila

REZERVE: 34. Bălgrădean, 9. Malele, 15. Yeboah, 20. Mistrati, 28. Hoban, 30. Bîrligea, 40. Cvek, 47. Braun, 75. Gâdea

ABSENȚI: Kollinger (suspendat), Debeljuh (accidentat)

ANTRENOR: Dan Petrescu

Stadion: Arena Națională

Arbitru: Istvan Kovacs / A1: Vasile Marinescu; A2: Ovidiu Artene

Arbitru VAR: Radu Petrescu; Arbitru AVAR: Mircea Grigoriu

Dan Petrescu l-a înțepat și pe fostul său jucător Billel Omrani. Algerianul a plecat de la CFR Cluj și a spus că nu mai vrea să joace în România și după trei luni de vacanță a semnat cu FCSB.

FCSB trece printr-o perioadă foarte bună, după plecarea lui Nicolae Dică. Mihai Pintilii are cinci victorii consecutive, deși în acte nu el este antrenorul, pentru că nu are licența PRO, ci Leo Strizu.

„A fost o alegere a patronului, prin care eu i-am mulțumit. Fiind angajat al clubului, am fost ales în baza licenței PRO, eu sunt concret. Această numire a mea, datorită licenței, nu a fost decât un sprijin pentru echipa mare. În rest, nu am ce să comentez ce am putut sau nu să nu fac. Nu am putut decât să accept pentru că am licența PRO.

Pintilii are ceva ce nu au foarte mulți antrenori. Are această apropiere de jucători. Jucătorii când intră pe teren se gândesc și la Pintilii, de la căpitan până la al 18-lea jucător. Au un respect deosebit. El și l-a făcut, el și l-a impus, este doar meritul lui. Se consultă cu absolut toată lumea, ține cont de orice sfat din anturajul staff-ului”, a declarat Leo Strizu în conferința de presă susținută înaintea meciului cu CFR Cluj.