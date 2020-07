FC Barcelona l-a oferit pe Antoine Griezmann celor de la Juventus! Ce jucători vor catalanii la schimb

Antoine Griezmann nu s-a adaptat la FC Barcelona şi are şanse mari să fie vândut în această vară. Catalanii caută deja variante pentru a scăpa de atacantul francez, iar Juventus ar fi interesată de un transfer. Cristiano Ronaldo şi Griezmann au o relaţie bună încă din perioada în care ambii jucau la Madrid. FC Barcelona ar fi stabilit deja ce ar vrea în schimbul jucătorului pentru care le-a plătit 120 de milioane de euro celor de la Atletico Madrid.

Juventus şi FC Barcelona au oficializat deja un schimb de jucători în această săptămână

Astfel, Douglas Costa şi Adrien Rabiot sunt fotbaliştii lui Juventus care ar putea să îi cedeze în Primera Division. În plus, spaniolii ar vrea şi o sumă de bani, care urmează să fie negociată. Informaţia a fost publicată de jurnalistul italian Paolo Paganini, citat de As.com.

Griezmann, 29 de ani, are contract cu FC Barcelona până în 2024, dar în acest sezon a avut evoluţii foarte dezamăgitoare. A jucat 42 de meciuri pentru formaţia antrenată de Quique Setien, a marcat 14 goluri şi a dat patru pase decisive. Douglas Costa, 29 de ani, are contract cu Juventus până în 2022. În acest an a jucat destul de puţin din cauza unor accidentări. Are 3 goluri şi 6 pase decisive în 23 de partide. Rabiot, 25 de ani, are contract cu Juventus până în 2023. A mai fost dorit şi în trecut de FC Barcelona. A jucat 28 de partide în acest sezon pentru campioana Italiei, fără să marcheze sau să paseze decisiv.

Juventus şi FC Barcelona au finalizat în această săptămână un schimb de jucători. Astfel, brazilianul Arthur a ajuns în Italia, în vreme ce catalanii îl vor înregimenta pe Miralem Pjanic. Mai mult, presa din Spania scrie că Juve ar fi printre favorite pentru a-l lua pe Leo Messi în vara viitoare. Argentinianul ar vrea să plece de la FC Barcelona din postura de jucător liber de contract.