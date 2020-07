Anunț neașteptat din Spania: Messi vrea să plece de la Barcelona! Cum au răspuns oficialii catalani

Conform Cadena Ser, Leo Messi ar fi decis că nu vrea să mai continue la FC Barcelona. Starul argentinian acuză conducerea catalanilor că lansează zvonuri conform cărora el ar decide tot în vestiar. Mai mult, scrie sursa citată, Messi ar fi nemulțumit și de staff-ul tehnic, dar și de ultimele transferuri realizate de clubul blaugrana. Informaţia nu a fost confirmată oficial, iar presa catalană a dezimnţit-o imediat.

Cadena Ser scrie că Messi s-a hotărât să plece de la FC Barcelona la finalul sezonului viitor

În aceste condiții, Messi i-ar fi transmis tatălui său, Jorge, cel care îl și impresariază, să oprească negocierile pentru prelungirea înțelegerii dintre el și club, care va expira în iunie 2021. În acest moment, decarul Barcelonei este cel mai bine plătit fotbalist din lume, cu un salariu de aproximativ 40 de milioane de euro. Dacă va pleca la finalul sezonului viitor, catalanii nu vor încasa nimic pentru starul lor, ceea ce ar putea pune clubul într-o situație financiară foarte delicată. Mai ales că ultimele transferuri s-au dovedit eșuate.

Totuși, presa catalană contrazice informațiile oferite de Cadena Ser. Mundo Deportivo precizează că Messi și conducerea Barcelonei ar avea deja un acord de principiu pentru o prelungire pe pe doi ani, până în 2023, contract pe care argentinianul îl poate denunța unilateral în 2022. În plus, un oficial din cadrul clubului a anunțat că Messi nu ar fi comunicat nimic despre o eventuală întrerupere a negocierilor, care se desfăşoară absolut normal.

Messi ar fi putut să plece şi în această vară, dar trebuia să ia o decizie până în 10 iunie

Interesant este că Messi ar fi putut pleca şi în această vară pe gratis, fără ca Barcelona să se poată opune, dar ar fi trebuit să anunţe clubul de intenţia sa până la 10 iunie, conform înţelegerii. Starul argentinian a decis, astfel, să continue pentru cel puţin încă un sezon.

FC Barcelona are un sezon slab, iar titlul în Spania este aproape pierdut. Real Madrid are patru puncte avans şi stă mai bine la meciurile directe, criteriu de departajare în caz de egalitate. În plus, catalanii au fost eliminaţi în semifinalele Cupei Spaniei, de Athletic Bilbao. Şansa pentru a salva această stagiune este în Liga Campionilor. Barcelona se va duela cu Napoli pentru un loc în sferturile de finală. În tur, în Italia, a fost 1-1.