Fata lui Sorin Bontea, superbă la 20 de ani. Cum pozează Miruna, fiica celebrului Chef. Foto

Chef Sorin Bontea are toate motivele să fie fericit. Are o carieră strălucită în arta culinară, este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune din țară, milioane de fani îl adoră și are o familie de nota 10, alcătuită din soția sa și cei doi copii. Cât de frumoasă este Miruna, fiica bucătarului. Tânăra are 20 de ani.

Cum arată Miruna, fiica lui chef Sorin Bontea

Sorin Bontea are o carieră impresionantă în televiziune, pe lângă cea de chef bucătar profesionist. Deși este obișnuit cu lumina reflectoarelor, vedeta a făcut tot posibilul să-și țină familia și viața privată departe de ochii curioși ai publicului și ai criticilor.

Iulian și Miruna sunt centrul universului lui chef Sorin Bontea. Fostul câștigător de la Asia Express este extrem de mândru de cei doi copii ai săi, pe care-i laudă ori de câte ori are ocazia.

Juratul de la Chefi la Cuțite este extrem de apropiat de cele două minuni ale vieții sale, având o relație strânsă atât cu fiica lui, cât și cu băiatul său.

Mai mult de atât, Chef Sorin Bontea se confruntă, adesea, cu glume din partea celor care-l urmăresc pe rețelele sociale cu privire la faptul că ar putea, foarte ușor, să devină socru cât de curând.

Miruna Bontea se bucură de succes pe rețelele sociale

Nimic de mirare aici, dat fiind faptul că fiica lui, Miruna, este o tânără superbă în vârstă de 20 de ani. Bruneta se bucură de popularitate pe Instagram, acolo unde pozează în ipostaze provocatoare, punându-și în evidență trupul sculptat.

Deși este pasionată de gătit, potrivit spuselor faimosului ei tată, Miruna Bontea nu-și dorește să urmeze o carieră în domeniul culinar.

În ceea ce privește căsnicia lui Sorin Bontea, juratul de la Chefi la Cuțite este căsătorit de 28 de ani cu aleasa inimii sale, femeia care i-a dăruit doi copii.

Recent, Sorin Bontea și partenera lui de viață au fost surprinși de către fotoreporteri în timp ce se aflau la o sesiune de shopping într-un mall din Capitală, iar juratul nu și-a scăpat soția din ochi și a fost tot timpul atent la nevoile sale, scriu cei de la Spynews.