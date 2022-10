Fata lui MM Stoica, primul mesaj după problemele de sănătate. Ce a transmis Teodora: ‘Mi s-a spus că viața se va schimba radical’

Fata lui MM Stoica a transmis primul mesaj după problemele de sănătate cu care s-a confruntat. O mărturisire emoționantă, după aproape trei ani în care a dus, în tăcere, o luptă dificilă ce avea să îi schimbe tot restul vieții. Ce a transmis Teodora.

Tânără, frumoasă, cu întreaga viață înainte și fără nicio grijă, fiica lui MM Stoica a primit o lovitură dură în urmă cu trei ani. Teodora a fost pusă în fața unei realități dificile, luând o decizie ce avea să îi schimbe total viața.

Timp de trei ani, nu a spus nimic despre problemele cu care se confrunta, însă acum simte că a venit momentul să înceapă să își spună povestea. Într-un mesaj emoționant publicat pe pagina sa de Facebook, tânăra a dezvăluit că a avut o problemă de sănătate care i-a dat doar două opțiuni: să accepte „limitele impuse” sau să se adune și să înfrunte situația.

„Acum 3 ani, am avut o problemă de sănătate care mi-a dat 2 opțiuni: să accept limitele impuse sau să mă adun și să înfrunt situația head-on. Nu imediat, nu cu încrederea pe care o am acum, însa am respins prima varianta”, și-a început Teodora mărturisirea.