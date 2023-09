Fata din imagine este una dintre cele mai cunoscute femei din România! E iubită de toată lumea, o recunoşti?

Maria Cârneci nu mai are nevoie de nicio introducere. Cântăreața de muzică populară este cunoscută de toată țară. Recent, o serie de fotografii vechi cu aceasta au făcut furori. Cum arăta artista în tinerețe? O recunoști?

Mai multe imagini cu Maria Cârneci de când era tânără s-au viralizat în mediul online. Foarte puțini știu că artista nu a dus o viață luxoasă, ci din contră. Cântăreața de muzică populară, originară din Perşinari, judeţul Dâmboviţa s- a născut într-o familie numeroasă.

Artist cunoscută sub numere real de Maria Petrescu susține că a avut parte de o copilărie frumoasă, însă, marcată cu lipsuri. În ciuda lipsurilor, cântăreața de muzică populară susține că una dintre cele mai frumoase amintiri a ei este legată de perioada sărbătorilor de iarnă, când pregăteau masa şi casa pentru Crăciun.

„Să ştiţi că nu am avut o copilărie luxoasă. Eu sunt cea mai mică dintre cei cinci fraţi (tatăl meu este încă în viaţă) şi am trăit modest, dar foarte curat. Nu am copilărit cu păpuşi Barbie, maşinuţe sau biciclete, dar jucăriile pe care le aveam ni le confecţionam singuri din cârpe. Îmi aduc aminte că foloseam mătasea de porumb pentru a face părul păpuşilor. Pentru mine valorează infinit mai mult decât cele de astăzi.

Dar, aşa cum a fost, copilăria mea a fost perfectă. Părinţii noştri ne-au învăţat ce înseamnă disciplina şi ne împărţeau diverse sarcini. De exemplu, fraţii mei se ocupau de animale, iar noi, fetele, de curăţenie”