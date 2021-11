Drama prin care a trecut Maria Cârneci. Cât de mult a suferit după pierderea soțului: ‘Refuzam să cred’

Maria Cârneci nu își poate reveni nici acum din șoc, la doi ani de la moartea soțului său. Interpreta de muzică populară se confruntă cu o durere imensă și îi duce dorul în fiecare zi fostului partener, care și-a dat ultima suflare după o luptă crâncenă cu o boală nemiloasă, cancerul.

Maria Cârneci a rămas văduvă în luna noiembrie 2019, când soțul ei, Romulus Petrescu, și-a dat ultima suflare la spital, după o luptă grea cu o boală care l-a măcinat. Interpreta a mărturisit că se gândește la el în fiecare zi, însă a găsit puterea de a merge mai departe cu ajutorul familiei.

„Mai uit prin nepoțelele mele, prin unicul meu copil, prin nora mea, dar ei merg în camerele lor, la treburile lor, eu rămân cu gândurile mele. E dureros. Eu sunt un om puternic, sunt un om motivat. Toată viața mea mi-a plăcut să fac lucrurile bine, cu răbdare.

Nu știu dacă sunt perfecționistă, îmi place să rămână în urma mea lucruri de calitate. (…) Adela, e o durere care nu cred că o să dispară niciodată. Vreau eu să cred că uit, dar nu ai cum să uiți așa ceva.

Eu nu am avut alte căsătorii, am ce să regret prin pierderea lui. Era un bărbat echilibrat, educat, pierderea am simțit-o de când s-a dus și o simt în fiecare clipă. Este șocul, nu mă așteptam.”, a zis ea la Vorbește lumea.