UE interzice complet avioanele Rusiei în spațiul lor aerian. Ce alte sancțiuni a mai anunțat Ursula von der Leyen

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut, duminică, noi declarații ce vizează Rusia, după ce Vladimir Putin a decis invazia Ucrainei. Unul dintre anunțurile șefei CE este istoric! Liderul european a decis noi sancțiuni pentru Moscova, în a patra zi de război. Iată despre ce este vorba, mai exact. Nimeni nu se aștepta la asemenea măsuri dure.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene, a anunțat noi sancțiuni la adresa Rusiei, pe fondul invaziei ruse în Ucraina. Pentru prima oară în istorie, Uniunea Europeană va finanța achiziția și livrarea de arme pentru Ucraina în fața agresiunii trupelor lui Putin, a precizat Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă, duminică. De asemenea, spațiul aerian al UE se închide pentru Rusia, a confirmat șefa CE. Și asta nu este tot!

De asemenea, Uniunea Europeană a interzis instituțiile de știri ruse Russia Today și Sputnik, potrivit diplomatului său, Josep Borrell. Vorbind într-o conferință de presă comună de la Bruxelles, duminică, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate a anunțat că Blocul comunitar va interzice cele două puncte de presă în încercarea de a „combate” dezinformarea rusă. Informația a fost reluată de von der Leyen.

În urmă cu puțin timp, UE a anunțat că închide complet spațiul său aerian pentru aeronavele din Federația Rusă. Măsura vizează și avioanele private ale oligarhilor. Totodată, von der Leyen a adăugat că Uniunea Europeană îl va viza și pe președintele Belarus, Alexander Lukașenko. Acesta din urmă este acuzat că sprijină campania militară a Rusiei în Ucraina.

Șefa CE, Ursula von der Leyen, a accentuat din nou că Vladimir Putin este „agresorul” Ucrainei și a amintit de excluderea din SWIFT. Reamintim că, sâmbătă, Blocul comunitar a luat alte măsuri istorice, împreună cu SUA, Canada și Marea Britanie. Acestea au exclus băncile ruse din SWIFT și au înghețat rezervele valutare ale Băncii Centrale Ruse.

European Commission President Ursula von der Leyen says Belarus will be hit by a „new package of sanctions”, with „restrictive measures” being placed against their „most important sectors”.

Latest: https://t.co/cz5NTchyMw

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/iapINrvBfB

— Sky News (@SkyNews) February 27, 2022